COPARMEX Chihuahua llama a evitar bloqueos y pide privilegiar el diálogo institucional

Lunes 6 de abril de 2026

La Federación advirtió que el cierre de carreteras y cruces fronterizos afectará a miles de familias y llamó a autoridades y manifestantes a resolver el conflicto dentro del marco de la legalidad.

La Federación advirtió que el cierre de carreteras y cruces fronterizos afectará a miles de familias y llamó a autoridades y manifestantes a resolver el conflicto dentro del marco de la legalidad.

La Federación COPARMEX Chihuahua expresó su postura ante los bloqueos anunciados por diversos grupos sociales para este martes en carreteras y cruces fronterizos, e hizo un llamado a privilegiar el diálogo, evitar afectaciones a terceros y trabajar por soluciones institucionales que atiendan las causas de fondo de la movilización.

POSICIONAMIENTO DE LA FEDERACIÓN COPARMEX CHIHUAHUA

Las Centros Empresariales que integramos la Federación COPARMEX Chihuahua —Chihuahua, Ciudad Juárez, Cuauhtémoc, Delicias, Parral y Nuevo Casas Grandes— expresamos, de manera respetuosa, nuestra postura ante el bloqueo de cruces fronterizos y carreteras que ha sido anunciado para el día de mañana por distintos grupos sociales.

Desde COPARMEX reiteramos nuestro compromiso con los principios que nos guían: el respeto irrestricto a la dignidad de la persona, la libertad, la responsabilidad social y el fortalecimiento del Estado de Derecho. En este sentido, reconocemos plenamente el derecho a la libre manifestación y expresamos nuestro respeto a las causas que dan origen a estas acciones, las cuales consideramos legítimas y dignas de atención.

Estamos convencidos de que dichas causas deben ser atendidas de manera oportuna dentro del marco de la legalidad, mediante el diálogo institucional y la construcción de acuerdos que permitan fortalecer a los sectores involucrados y generar soluciones de fondo.

No obstante, es importante advertir que la interrupción de cruces fronterizos y vías de comunicación genera afectaciones que impactan directamente a la ciudadanía. Estas acciones inciden en el acceso a bienes esenciales, en la movilidad de las personas, en la prestación de servicios y en la estabilidad económica de miles de familias que dependen del funcionamiento continuo de nuestras ciudades.

Por ello, hacemos un llamado respetuoso a privilegiar el entendimiento, el diálogo y las vías institucionales, evitando medidas que, aun teniendo un origen legítimo, puedan afectar a terceros y al bienestar general de la comunidad.

De igual forma, exhortamos a las autoridades de los tres niveles de gobierno a actuar con responsabilidad, garantizando en todo momento el respeto a los derechos humanos y a la dignidad de las personas. La atención de estos escenarios debe darse dentro del marco de la legalidad, mediante la conducción institucional y el diálogo, evitando el uso de la fuerza como mecanismo para la resolución de conflictos.

En COPARMEX creemos en un México donde el desarrollo económico y el bienestar social se construyen a partir de instituciones sólidas, del respeto mutuo y de la participación responsable de todos los sectores.

Reiteramos nuestra disposición para contribuir, desde el ámbito empresarial, a la construcción de soluciones que fortalezcan la cohesión social, el desarrollo de estos sectores y el bienestar de nuestras comunidades.

Atentamente,

Mario Cepeda Lucero

Federación COPARMEX Chihuahua

Jorge Treviño Portilla

Presidente Coparmex Chihuahua

José A. González Barreda

Presidente Coparmex Juárez

Carlos Hermosillo Trujillo

Presidente Coparmex Cuauhtémoc

Javier Alvídrez Morales

Presidente Coparmex Delicias

Marco Loya Deister

Presidente Coparmex Parral

Alberto Armendariz V.

Presidente Coparmex Nuevo Casas Grandes