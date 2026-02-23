COPARMEX Chihuahua llama a fortalecer la coordinación institucional y acciones preventivas en materia de seguridad

Lunes 23 de febrero de 2026

Ante los hechos ocurridos el pasado domingo en distintas entidades del país, tras un operativo contra un líder delincuencial en Jalisco, COPARMEX Chihuahua hizo un llamado a las autoridades estatales y a los distintos órdenes de gobierno para fortalecer la coordinación, la inteligencia y las acciones preventivas en materia de seguridad, con el objetivo de evitar que situaciones similares puedan presentarse en nuestra entidad.

El presidente del Centro Empresarial de Chihuahua, Jorge Treviño Portilla, expresó su solidaridad con la población de los estados donde se registraron bloqueos carreteros, quema de vehículos y afectaciones a establecimientos comerciales, y señaló que estos acontecimientos evidencian la necesidad de consolidar estrategias institucionales capaces de anticipar riesgos, proteger a la población y garantizar la continuidad de las actividades productivas.

“En Chihuahua no se presentaron hechos de esa magnitud; sin embargo, la entidad continúa enfrentando delitos de alto impacto, incluidos homicidios dolosos, lo que confirma que la seguridad sigue siendo un tema prioritario y sensible para la ciudadanía y el sector productivo”, indicó.

Destacó que, por su condición fronteriza y su relevancia estratégica en el comercio y la industria nacional, Chihuahua históricamente ha enfrentado la presencia de estructuras delincuenciales. Por ello, subrayó la importancia de reforzar la presencia institucional, la coordinación operativa entre corporaciones estatales, municipales y federales, así como el fortalecimiento de capacidades de inteligencia que permitan prevenir reacciones violentas que pongan en riesgo a la sociedad.

COPARMEX Chihuahua enfatizó que la protección del sector productivo debe ser una prioridad, ya que las empresas son las que generan empleo formal, impulsan la inversión y contribuyen a mejores condiciones de vida para miles de familias. La estabilidad, el libre tránsito y la certeza jurídica son elementos indispensables para que las actividades económicas se desarrollen con normalidad y continúe la generación de oportunidades.

Asimismo, el organismo empresarial consideró fundamental revisar y dignificar las condiciones laborales de las policías municipales y estatales, fortaleciendo equipamiento, capacitación, salarios y prestaciones, a fin de mejorar su desempeño y reducir vulnerabilidades. De igual manera, subrayó la necesidad de robustecer la actuación de los Ministerios Públicos, asegurando una adecuada integración de carpetas de investigación y mayor eficacia en la procuración de justicia.

“La seguridad es condición indispensable para la inversión, el empleo y el desarrollo social. Sin Estado de Derecho no hay crecimiento sostenible. Desde COPARMEX Chihuahua reiteramos nuestro compromiso con la legalidad y con el fortalecimiento institucional para salvaguardar la paz y el bienestar de nuestra entidad”, concluyó Treviño Portilla.