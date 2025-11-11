COPARMEX Chihuahua llama a fortalecer las instituciones y preservar la democracia en el marco del debate sobre la Reforma Electoral

Martes 11 de noviembre de 2025

La Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) Chihuahua participó en el Foro de la Reforma Electoral, organizado por el Gobierno de México en coordinación con el Gobierno del Estado, con el propósito de aportar la visión del sector empresarial sobre el fortalecimiento democrático e institucional del país.

Durante su intervención, Jorge Treviño Portilla, presidente de COPARMEX Chihuahua, destacó que el desarrollo nacional solo es posible cuando existen democracia y Estado de Derecho, pilares indispensables para la inversión, la justicia y la confianza social.

“Sin instituciones confiables no hay inversión; sin justicia no hay confianza; y sin confianza no hay futuro”, afirmó.

Treviño Portilla enfatizó que la Reforma Electoral debe servir para fortalecer las instituciones, no debilitarlas, y propuso abordarla desde dos ejes principales: Estado de Derecho y Democracia.

En materia de Estado de Derecho, COPARMEX plantea garantizar la autonomía plena de los órganos judiciales y electorales, fortalecer la carrera judicial mediante la profesionalización y transparencia, y diferir la elección judicial de 2027 para evitar su politización.

Respecto a la Democracia, propone avanzar hacia el voto digital o por internet, sancionar el uso electoral de programas sociales, fortalecer la fiscalización del INE y promover una representación legislativa proporcional que refleje realmente la voluntad ciudadana.

“No necesitamos una reforma que concentre el poder, sino una que lo equilibre. Solo con instituciones sólidas, justicia independiente y ciudadanía activa podremos tener un México verdaderamente democrático y próspero”, concluyó el presidente de COPARMEX Chihuahua.

Por su parte, Gilberto Sánchez, vicepresidente del organismo e integrante de la Comisión de Desarrollo Democrático, subrayó que las reformas electorales más exitosas en México han surgido del consenso político y social, no de la imposición.

Recalcó que preservar la autonomía e independencia del sistema electoral es esencial para mantener la confianza ciudadana y los avances democráticos logrados en las últimas décadas.

Sánchez propuso mecanismos que fortalezcan la legitimidad democrática, como implementar una segunda vuelta electoral, mantener y reforzar los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLEs), fortalecer las juntas distritales del INE, e impulsar gobiernos de coalición que promuevan la gobernabilidad. También planteó garantizar procesos de selección técnica y transparente para consejeros electorales y asegurar la proporcionalidad entre votos y curules en los órganos legislativos.

Finalmente, COPARMEX Chihuahua reiteró su compromiso con la defensa del Estado de Derecho, la independencia institucional y la participación ciudadana, pilares esenciales para preservar la democracia mexicana y construir un país más justo, libre y próspero.