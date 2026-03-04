Cabildo de Mujeres 2026: 22 ganadoras asumirán cargos simbólicos por un día

Miércoles 4 de marzo de 2026

Este martes fueron anunciadas las ganadoras de la primera edición del “Cabildo de Mujeres”, quienes asumirán simbólicamente los cargos de presidenta municipal, regidoras, síndica y secretaria el próximo 13 de marzo a las 11:00 horas.

El evento contó con la presencia de la directora del Instituto Municipal de las Mujeres (IMM), Mónica Meléndez, y regidoras como Isela Martínez, María Guadalupe Aragón y Rosy Carmona, entre otras autoridades y participantes.

Meléndez destacó que esta iniciativa busca fortalecer la participación femenina en la vida pública y permitir que las ganadoras presenten propuestas, demandas e iniciativas que beneficien a la comunidad.

En total se registraron 82 participantes de distintos sectores: estudiantes, madres de familia, docentes, cuidadoras y representantes de pueblos originarios. La edad de las ganadoras va de los 18 a los 67 años, mostrando la diversidad generacional del programa.

Ganadoras del Cabildo de Mujeres 2026:

Karen Tomás Paz, Rosa Pilar Olivas, María Luisa Mendoza Dosal, Carla Iver Núñez Yáñez, Ana Cristina Palomo Contreras, Imelda Prieto Mendoza, Mariely Campos Velasco, Azucena Ochoa Heredia, Jimena Ortega Chávez, Marta Teresa González Rentería, Ruthy Zelda Domínguez Montes, Keyla Maribel Valdivia Chaparro, Sofía Chávez Prieto, Julia Guadalupe Corrales Villalobos, Marina Guadalupe Martínez Ortega, Samanta Monge Ramos, Carmen Rosalía Gómez Castañeda, Carla Lizeth Rivera Jiménez, Lolita Martina Baptista Virgilio, Jessica Méndez García.

El Cabildo de Mujeres representa un espacio de empoderamiento y visibilidad para la participación política de las mujeres en Chihuahua, fomentando su voz en la toma de decisiones del ámbito municipal.