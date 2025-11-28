Chihuahua

Cabildo de Mujeres representa un momento histórico para chihuahua: Regidora Paty Ulate

La regidora del Partido Acción Nacional, Paty Ulate, presidenta de la Comisión de Mujer, Familia, Igualdad de Género y Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en su mensaje emitido durante la presentación de la Convocatoria para integrar este primer ayuntamiento manifestó que el Cabildo de Mujeres representa un momento histórico para la ciudad, al constituirse como el primer espacio institucional creado específicamente para que la voz, la mirada y la experiencia de las mujeres formen parte directa de las decisiones que dan forma a Chihuahua.

Destacó que este acto constituye la prueba viva del compromiso del Gobierno Municipal liderado por el alcalde Marco Bonilla con la igualdad, con la democracia que escucha y con una representación femenina que no se queda en cifras, sino que transforma realidades.

Ulate enfatizó que un gabinete de mujeres significa mucho más que ocupar un asiento, significa incidencia y reconocer que las historias, las luchas y las aspiraciones de las mujeres merecen un lugar donde se traduzcan en políticas públicas que construyan una comunidad más justa, más segura y más incluyente para todas.

La regidora panista agradeció profundamente la invitación a este espacio, desde un lugar muy personal, desde la convicción y desde el reconocimiento pleno de la dignidad y los derechos que corresponden a las mujeres. Subrayó que hablar de participación no es hablar de un privilegio, sino de un derecho que por fin se abre camino con más fuerza y más claridad.

La presidenta de la Comisión expresó su certeza de que serán muchas las mujeres que responderán a esta convocatoria, y que cuando las mujeres participan, algo poderoso ocurre: las soluciones se vuelven más humanas, más completas y más capaces de tocar la vida de quienes más lo necesitan.

Finalmente, Paty Ulate señaló que hoy se celebra más que un anuncio, se celebra un paso firme hacia la igualdad, un paso que honra a las mujeres de ayer, impulsa a las de hoy y abre camino a las de mañana, porque sólo con la voz activa y valiente de todas se puede construir el Chihuahua que se sueña.

Lanzan convocatoria para el primer Cabildo de Mujeres del Municipio de Chihuahua

