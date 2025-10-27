Chihuahua

27.46°C

Cielo Claro

Chihuahua, Chihuahua

Lunes 27 de octubre de 2025

Cabildos de Chihuahua y otras localidades apoyan iniciativa para eliminar ISR en aguinaldos

Los cabildos de Chihuahua, Parral, Cuauhtémoc, Guerrero, Ahumada y Santa Bárbara aprobaron por mayoría un exhorto al Congreso de la Unión para respaldar la iniciativa del diputado federal de Movimiento Ciudadano, Alfredo “El Caballo” Lozoya, que busca eliminar el cobro del Impuesto Sobre la Renta (ISR) en el pago de aguinaldos.

La propuesta, promovida desde Chihuahua, tiene como objetivo poner fin a lo que se considera una práctica injusta del sistema fiscal: gravar el fruto del esfuerzo anual de los trabajadores mexicanos. Con el apoyo de los ayuntamientos, se espera que millones de empleados puedan recibir su aguinaldo completo cada diciembre, sin deducciones por ISR.

“El aguinaldo no es un lujo ni un privilegio, es el fruto del esfuerzo de todo un año. No puede seguir siendo castigado con impuestos”, afirmó Lozoya, quien ha liderado esta iniciativa en el Congreso Federal.

A nivel estatal, el diputado Francisco Sánchez presentó una reforma ante la Comisión de Programación, Presupuesto y Hacienda Pública del Congreso del Estado, la cual ya fue aprobada. Esta iniciativa contempla que beneficios laborales como el aguinaldo, las utilidades, los vales de despensa y las horas extra queden totalmente exentos del pago del ISR.

Los cabildos que se sumaron coincidieron en que gravar el aguinaldo resulta injusto, ya que los trabajadores ya contribuyen al ISR en cada quincena, y consideraron que este ingreso adicional debe disfrutarse de manera íntegra como reconocimiento al esfuerzo anual de los empleados.

Rinden homenaje póstumo al diputado Luis Fernando Chacón Erives en Guerrero

