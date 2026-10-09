Cae 4.8% la actividad industrial de Chihuahua; construcción registra el mayor retroceso

Viernes 9 de octubre de 2026

La actividad industrial del estado de Chihuahua registró una caída de 4.8% a tasa anual durante junio de 2026, de acuerdo con el Indicador Mensual de la Actividad Industrial por Entidad Federativa (IMAIEF) del Inegi.

En comparación con mayo, la actividad industrial estatal también retrocedió 3.1%.

Tres de los cuatro grandes sectores industriales presentaron disminuciones anuales. La caída más pronunciada se registró en la construcción, con -21.4%.

Las industrias manufactureras disminuyeron 1.2%, mientras que la generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, así como el suministro de agua y gas, retrocedieron 2.2%.

La minería fue el único sector con crecimiento, al registrar un avance anual de 1.1%.

Los resultados muestran un debilitamiento de la actividad industrial en Chihuahua durante junio, impulsado principalmente por la fuerte contracción del sector de la construcción.