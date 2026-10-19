Cae “El Talibán”, ligado al secuestro y asesinato de mineros chihuahuenses en Sinaloa

Lunes 19 de octubre de 2026

Autoridades federales detuvieron en Sinaloa a Jesús Abraham, alias “El Talibán”, señalado como presunto integrante de una célula criminal relacionada con el secuestro y homicidio de 10 trabajadores de la empresa Minera Canam/Vizsla Silver Corp., entre ellos dos originarios de Chihuahua.

De acuerdo con información de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), “El Talibán” fue capturado el 17 de octubre en Mazatlán, en posesión de armamento y un vehículo, como resultado de trabajos de inteligencia derivados de otras detenciones realizadas un día antes.

La dependencia federal identificó al detenido como persona de confianza de Juan Benito, alias “Beny 17”, señalado como jefe regional de la facción de “Los Chapitos” del Cártel del Pacífico.

Dos víctimas eran chihuahuenses

El caso se remonta al 23 de enero de 2026, cuando 10 trabajadores de Minera Canam/Vizsla Silver Corp. fueron privados de la libertad en La Concordia, Sinaloa.

Entre las víctimas se encontraban los chihuahuenses Saúl Alberto Ochoa Pérez y Jesús Antonio de la O Valdez, cuyos cuerpos fueron posteriormente localizados en una fosa clandestina.

Un día antes de la captura de “El Talibán”, el 16 de octubre, fuerzas federales detuvieron a otros cuatro presuntos integrantes de la misma estructura criminal, quienes formarían parte del círculo de seguridad de Óscar Luciano, alias “Casco” o “El 81”, identificado como otro jefe regional de “Los Chapitos”. Entre los detenidos se encuentra un ciudadano colombiano.

Según la información difundida por Sedena, las personas capturadas estarían relacionadas no sólo con el caso de los trabajadores de la minera, sino también con el secuestro de cuatro turistas originarios del Estado de México, ocurrido el pasado 3 de febrero en Mazatlán.

Las investigaciones continuarán para establecer el grado de participación de cada uno de los detenidos en ambos casos y determinar si existen más integrantes de la estructura criminal involucrados.