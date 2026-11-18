Miércoles 18 de noviembre de 2026

Autoridades federales detuvieron a César Daniel N., alias “El Topo”, identificado como presunto líder de una célula de “Los Deltas”, brazo armado del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), por su probable participación en los secuestros del periodista Jaime Barrera y de un empresario inmobiliario.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que el detenido contaba con órdenes de aprehensión emitidas por la Fiscalía de Jalisco y era investigado por delitos relacionados con narcotráfico, tráfico de armas, lavado de dinero, extorsión y secuestro.

Durante el operativo fueron detenidas otras dos personas, mientras que tres presuntos integrantes del grupo criminal murieron tras enfrentarse con agentes federales.

De acuerdo con las investigaciones, “El Topo” operaba en la zona metropolitana de Guadalajara y presuntamente coordinaba el traslado de drogas y armamento para la organización criminal.

La captura derivó de una investigación iniciada en abril de 2026 por la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), que permitió identificar tres inmuebles utilizados como posibles casas de seguridad en Zapopan.

En el operativo participaron elementos de la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República.

Como parte de las investigaciones, los días 25 y 26 de julio se realizaron cateos en las colonias Arboledas, Arcos de Guadalupe y Mirador del Sol, donde fueron detenidas seis personas y asegurados tres inmuebles, cinco vehículos, armas de fuego, chalecos balísticos, cartuchos y teléfonos celulares.

El periodista Jaime Barrera fue secuestrado el 11 de marzo de 2024, después de salir de una estación de radio en Guadalajara. Permaneció desaparecido durante más de 24 horas hasta que fue localizado con vida en el municipio de Magdalena, Jalisco.

Las autoridades mantienen las investigaciones para determinar la participación del detenido en ambos secuestros y otros delitos atribuidos a la organización criminal.