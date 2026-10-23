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Viernes 23 de octubre de 2026

Cae “Mando 20”, presunto líder del CJNG ligado a explosión que dejó seis muertos en Michoacán

Ciudad de México.– Autoridades federales detuvieron en Colima a David “N”, alias “Mando 20”, identificado como presunto líder de una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y relacionado con la explosión de un vehículo que dejó seis personas muertas frente a instalaciones de la Policía Comunitaria de Coahuayana, Michoacán.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que junto con “Mando 20” fueron capturados Sinuhe “N” y Cristian “N”, quienes también estarían relacionados con el ataque ocurrido el 6 de diciembre de 2025.

Las detenciones se realizaron durante cateos en dos inmuebles del municipio de Tecomán, Colima, como resultado de investigaciones coordinadas por la Unidad de Inteligencia Naval de la Secretaría de Marina, la SSPC y la Fiscalía General de la República, a través de la Agencia de Investigación Criminal.

Durante los operativos fueron aseguradas armas de fuego, vehículos, dinero en efectivo, documentación y propaganda del CJNG, además de otros indicios que serán integrados a las investigaciones.

De acuerdo con García Harfuch, David “N” es identificado por las autoridades como líder de una célula del CJNG con presencia en Tecomán y municipios cercanos.

“Un ataque que cobró la vida de seis personas no puede quedar impune”, sostuvo el secretario de Seguridad.

Las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para determinar la participación y responsabilidad de los tres detenidos en la explosión de Coahuayana y en otros posibles hechos delictivos.

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