Cae “R2”, líder de célula del CJNG, tras enfrentamiento con la Marina; DEA colaboró en operativo

Lunes 9 de noviembre de 2026

Michoacán.- Rafael Álvarez Ayala, alias “R2”, identificado por las autoridades como uno de los líderes de la célula criminal “Los RS”, vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), fue detenido junto con otras 19 personas durante un operativo encabezado por la Secretaría de Marina (Semar), que derivó en un enfrentamiento armado.

La intervención se realizó con información del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y la colaboración de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), cuya inteligencia permitió ubicar al presunto líder criminal en un restaurante.

De acuerdo con la información difundida por la DEA, “R2” también es requerido por autoridades estadounidenses por cargos federales relacionados con tráfico de drogas y armas de fuego.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, señaló que la organización criminal está relacionada con actividades de extorsión, narcotráfico, homicidio, privación ilegal de la libertad, secuestro y ataques contra corporaciones de seguridad.

Entre las principales víctimas de extorsión atribuidas a esta célula se encuentran empresarios y productores de aguacate de Michoacán, una de las regiones donde el crimen organizado mantiene disputas por el control de actividades económicas.

Durante el operativo, elementos de la Unidad de Operaciones Especiales de la Marina fueron agredidos con armas de fuego y respondieron al ataque. En el enfrentamiento, Álvarez Ayala recibió al menos dos impactos de bala, por lo que fue trasladado a un hospital para recibir atención médica.

Un elemento naval también resultó lesionado, mientras que las Fuerzas Armadas desplegaron un dispositivo de seguridad en los alrededores para controlar la situación.

El detenido cuenta con una orden de aprehensión vigente por homicidio calificado, emitida por un juzgado de Apatzingán, además de un requerimiento con fines de extradición a Estados Unidos.

La captura ocurre poco más de tres meses después de la detención de su hermano Ramón Álvarez Ayala, alias “R1”, también identificado como integrante de la estructura de mando de “Los RS” y señalado por autoridades como presunto autor intelectual del asesinato del exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo.

De acuerdo con las investigaciones, esta organización mantiene presencia en Apatzingán, Uruapan y Morelia, además de operar en distintas zonas de Jalisco.

Las autoridades mexicanas tenían identificado a Rafael Álvarez Ayala desde 2018 bajo el nombre de Rafael González Sánchez. En su historial se registran antecedentes de órdenes de aprehensión ejecutadas en distintos años.

La detención representa una nueva acción de las autoridades federales contra las estructuras criminales vinculadas al CJNG, particularmente aquellas relacionadas con extorsiones y delitos de alto impacto en Michoacán.