Cae “Wicho”, presunto operador financiero de célula ligada a “El Mayo”; lo reclama EU

Jueves 15 de octubre de 2026

Fuerzas federales detuvieron en Mazatlán, Sinaloa, a José Luis N., alias “Wicho”, identificado por la Secretaría de la Defensa Nacional como presunto operador financiero y logístico de “Los Rugrats”, célula vinculada al Cártel de Sinaloa.

De acuerdo con la información oficial, “Wicho” recibía instrucciones directas de Carlos Alberto N., señalado como dirigente de la organización, a la que las autoridades ubican dentro de la estructura relacionada con la facción de Ismael “El Mayo” Zambada.

La captura se realizó el 13 de octubre en la sindicatura de Villa Unión, municipio de Mazatlán, como resultado de labores de inteligencia militar.

En el operativo participaron elementos de la Fuerza Especial de Reacción Inmediata (FERI) de la Guardia Nacional, Ejército Mexicano y autoridades de seguridad de Sinaloa.

La Defensa informó que la detención se realizó en flagrancia y durante la intervención fueron asegurados armamento, droga, dinero en efectivo y un vehículo.

Además, José Luis N. es requerido por autoridades del Distrito Central de California, Estados Unidos, por un delito relacionado con posesión de cocaína con intención de distribución.

El detenido y los objetos asegurados fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) en Mazatlán, autoridad encargada de continuar las investigaciones y definir su situación jurídica.

Las autoridades federales atribuyen a “Los Rugrats” presencia y actividades delictivas en Sinaloa y Durango, mientras que a “Wicho” lo señalan como uno de los responsables del manejo de recursos y de la logística de la organización.