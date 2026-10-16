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Viernes 16 de octubre de 2026

Cae árbol de 15 metros sobre vehículo tras intensas lluvias en Chihuahua

Las intensas lluvias registradas desde la noche del jueves provocaron la caída de un árbol de aproximadamente 15 metros de altura sobre un automóvil estacionado en la colonia Campesina Nueva.

El incidente ocurrió en el cruce de las calles 32 y Privada de Pensamientos, donde la humedad acumulada habría reblandecido el terreno alrededor de la base del árbol, provocando su desplome.

El tronco y las ramas cayeron sobre un Chevrolet Malibu color dorado, ocasionando daños materiales en la carrocería.

Elementos del Cuerpo de Bomberos acudieron al lugar y utilizaron motosierras para seccionar el árbol y retirarlo del vehículo.

Pese a lo aparatoso del incidente, no se reportaron personas lesionadas, por lo que el saldo fue únicamente de daños materiales.

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