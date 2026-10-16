Cae camión en zanja de la JMAS tras lluvias en Chihuahua

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Chihuahua, Chihuahua
Viernes 16 de octubre de 2026
Un camión de transporte de personal quedó atrapado en una zanja atribuida a trabajos de la JMAS en la colonia Juan Güereca, luego de que el terreno cediera debido a las fuertes lluvias registradas en la capital.
El incidente ocurrió en el cruce de Privada de Cobaltita y avenida Unidad Popular, donde una excavación había sido rellenada con arena.
Las precipitaciones provocaron el hundimiento del material y las llantas delanteras y traseras de la unidad quedaron atrapadas, además de presentar daños.
El hecho se suma a las afectaciones ocasionadas por las lluvias de este jueves en distintos puntos de la ciudad.
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