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Viernes 16 de octubre de 2026

Cae camión en zanja de la JMAS tras lluvias en Chihuahua

Un camión de transporte de personal quedó atrapado en una zanja atribuida a trabajos de la JMAS en la colonia Juan Güereca, luego de que el terreno cediera debido a las fuertes lluvias registradas en la capital.

El incidente ocurrió en el cruce de Privada de Cobaltita y avenida Unidad Popular, donde una excavación había sido rellenada con arena.

Las precipitaciones provocaron el hundimiento del material y las llantas delanteras y traseras de la unidad quedaron atrapadas, además de presentar daños.

El hecho se suma a las afectaciones ocasionadas por las lluvias de este jueves en distintos puntos de la ciudad.

Lluvias dejan hasta 67.6 milímetros de acumulación en Chihuahua capital

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