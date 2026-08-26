Cae el empleo en Chihuahua y aumenta la informalidad durante el segundo trimestre

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Chihuahua, Chihuahua
Miércoles 26 de agosto de 2026
El mercado laboral del estado de Chihuahua registró un retroceso durante el segundo trimestre de 2026, con menos personas ocupadas, mayor desocupación y un incremento de la informalidad laboral, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del INEGI.
La población ocupada en la entidad se ubicó en 1 millón 851 mil 2 personas, frente a 1 millón 860 mil 675 del mismo periodo del año anterior, lo que representa una disminución de 9 mil 673 trabajadores. Al mismo tiempo, la población desocupada aumentó de 44 mil 404 a 50 mil 891 personas.
La tasa de informalidad laboral alcanzó 35.1%, aunque Chihuahua se mantuvo como la segunda entidad con menor informalidad del país, únicamente detrás de Nuevo León, que registró 34.8%.
En Chihuahua capital, la informalidad pasó de 24.8% a 25.9%, mientras que la población ocupada aumentó ligeramente, de 470 mil 504 a 471 mil 119 trabajadores.
El mayor contraste se presentó en Ciudad Juárez, donde la población ocupada cayó de 783 mil 374 a 764 mil 703 personas, una pérdida anual de 18 mil 671 empleos. Además, la informalidad aumentó de 27.5% a 28.9%.
Pese al incremento, Chihuahua capital y Ciudad Juárez continúan ubicándose entre las ciudades con menores niveles de informalidad laboral del país.
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