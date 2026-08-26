Cae el empleo en Chihuahua y aumenta la informalidad durante el segundo trimestre

Miércoles 26 de agosto de 2026

El mercado laboral del estado de Chihuahua registró un retroceso durante el segundo trimestre de 2026, con menos personas ocupadas, mayor desocupación y un incremento de la informalidad laboral, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del INEGI.

La población ocupada en la entidad se ubicó en 1 millón 851 mil 2 personas, frente a 1 millón 860 mil 675 del mismo periodo del año anterior, lo que representa una disminución de 9 mil 673 trabajadores. Al mismo tiempo, la población desocupada aumentó de 44 mil 404 a 50 mil 891 personas.

La tasa de informalidad laboral alcanzó 35.1%, aunque Chihuahua se mantuvo como la segunda entidad con menor informalidad del país, únicamente detrás de Nuevo León, que registró 34.8%.

En Chihuahua capital, la informalidad pasó de 24.8% a 25.9%, mientras que la población ocupada aumentó ligeramente, de 470 mil 504 a 471 mil 119 trabajadores.

El mayor contraste se presentó en Ciudad Juárez, donde la población ocupada cayó de 783 mil 374 a 764 mil 703 personas, una pérdida anual de 18 mil 671 empleos. Además, la informalidad aumentó de 27.5% a 28.9%.

Pese al incremento, Chihuahua capital y Ciudad Juárez continúan ubicándose entre las ciudades con menores niveles de informalidad laboral del país.