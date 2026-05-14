Cae empleada bancaria por presunto fraude millonario a adultos mayores en Nuevo León

Jueves 14 de mayo de 2026

Autoridades de Nuevo León detuvieron a una empleada bancaria acusada de presuntamente defraudar a varios adultos mayores por cantidades que superan los 12 millones de pesos.

De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, la mujer enfrenta al menos dos denuncias formales: una por el presunto robo de 12 millones de pesos y otra por 300 mil pesos. Además, se investiga un tercer caso en el que presuntamente hizo firmar documentos a otro adulto mayor.

Las autoridades señalaron que las víctimas confiaban en la trabajadora para recibir apoyo en movimientos financieros y trámites relacionados con sus cuentas bancarias.

Las primeras investigaciones apuntan a que la detenida habría aprovechado esa relación de confianza para realizar retiros y movimientos no autorizados, afectando ahorros destinados principalmente a gastos médicos, personales y de subsistencia.

Los adultos mayores detectaron irregularidades al revisar sus estados de cuenta, lo que llevó a presentar denuncias y posteriormente a iniciar las investigaciones.

Tras reunir pruebas, las autoridades confirmaron que presuntamente era la empleada quien realizaba movimientos sin autorización, por lo que fue arrestada y puesta a disposición de las autoridades correspondientes.

La Fiscalía exhortó a la ciudadanía, especialmente a adultos mayores y sus familias, a revisar constantemente sus cuentas bancarias y evitar compartir información financiera con terceros.