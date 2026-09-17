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Jueves 17 de septiembre de 2026

Cae en Michoacán coordinador del CJNG ligado a extorsiones

Manuel Alejandro "N", alias "El Señor de la T", identificado como coordinador regional del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), fue detenido en Michoacán por su presunta relación con extorsiones, secuestros, homicidios, desapariciones y narcomenudeo.

El Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que el detenido operaba en la zona del Bajío michoacano, principalmente en los municipios de Angamacutiro, Penjamillo, Panindícuaro, José Sixto Verduzco y Puruándiro.

Según las investigaciones, "El Señor de la T" era considerado un generador de violencia en esa zona y mantenía presencia criminal en los municipios referidos.

La captura fue realizada por elementos de fuerzas federales y estatales, en un operativo en el que participaron la Fiscalía de Michoacán, la Secretaría de Seguridad Pública estatal, la Defensa, Marina, SSPC y Fiscalía General de la República.

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