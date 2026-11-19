Jueves 19 de noviembre de 2026

La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) registró una caída de 1.75 por ciento, mientras que el peso mexicano perdió terreno frente al dólar estadounidense, en una jornada marcada por pérdidas en los principales mercados financieros internacionales.

El Índice de Precios y Cotizaciones (IPC), principal indicador de la BMV, cerró en 69 mil 154.17 puntos, su retroceso más pronunciado desde el pasado 5 de junio, cuando descendió 1.86 por ciento.

De acuerdo con Gabriela Siller, directora de Análisis Económico Financiero de Banco Base, los mercados accionarios registraron pérdidas generalizadas a nivel internacional, con excepción del Nasdaq Composite de Estados Unidos, que avanzó 0.42 por ciento.

Entre las empresas mexicanas con mayores retrocesos destacaron Industrias Peñoles (-8.13%), Grupo México (-6.32%), Orbia Advance (-3.61%), Bolsa Mexicana de Valores (-2.71%) y Quálitas (-2.40%).

Por su parte, Enrique Covarrubias, director de Análisis Económico de Actinver, señaló que el mercado mexicano acumula una pérdida de 0.93 por ciento durante noviembre, aunque mantiene un rendimiento positivo de 7.49 por ciento en lo que va de 2026.

La jornada negativa puso fin a una racha de siete sesiones consecutivas con ganancias en el mercado bursátil mexicano.

Peso mexicano pierde 2.27% frente al dólar

En el mercado cambiario, el peso mexicano registró una depreciación de 2.27 por ciento, al pasar de 18.43 a 18.85 pesos por dólar, de acuerdo con los datos de cierre del Banco de México citados en el reporte.

El fortalecimiento de la moneda estadounidense coincidió con una jornada de mayor presión sobre los activos financieros mexicanos.

La caída simultánea del peso y de la Bolsa Mexicana de Valores refleja un entorno de volatilidad financiera internacional, aunque el mercado accionario nacional todavía conserva ganancias acumuladas durante el año.