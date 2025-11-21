El Estado

Cae la primera nevada de la temporada en Madera; la sierra se pinta de blanco

Las primeras nevadas de la temporada comenzaron a registrarse en el estado de Chihuahua, donde el municipio de Madera amaneció este jueves cubierto por un paisaje completamente blanco. Fotografías compartidas por habitantes muestran caminos, viviendas y zonas arboladas teñidas por la nieve, marcando oficialmente el inicio del invierno en la sierra tarahumara.

Autoridades locales emitieron recomendaciones para extremar precauciones ante el descenso de temperaturas, posibles congelamientos en carreteras y la formación de hielo en zonas de mayor altitud, condiciones que podrían generar riesgos para automovilistas y residentes.

De acuerdo con los pronósticos, las precipitaciones invernales podrían continuar durante las próximas horas en distintos puntos de la región serrana, por lo que se pidió a la población mantenerse informada y tomar medidas preventivas.

Ladrón captado en video robando vehículos en la colonia Arboledas; vecinos exigen mayor vigilancia

Lupita Borruel impulsa jornada de salud para jubilados de Telmex en coordinación con IMPAS y Secretaría de Salud

