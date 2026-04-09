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Jueves 9 de abril de 2026

Cae presunto responsable de cinco robos con violencia al norte de la ciudad

Un hombre fue detenido como probable autor de cinco robos con violencia cometidos en distintos puntos del norte de la ciudad de Chihuahua, luego de una investigación de inteligencia policial que permitió su ubicación y captura.

Elementos de la Policía Municipal arrestaron a Héctor Omar B. P., quien fue localizado mediante trabajos de inteligencia y ciber análisis. La detención se realizó la noche del miércoles mediante una orden de aprehensión y cateo ejecutada en un domicilio de la colonia Pedro Domínguez, con apoyo de corporaciones estatales y federales.

De acuerdo con la investigación, los robos ocurrieron entre finales de 2025 y los primeros meses de 2026, periodo en el que el detenido habría despojado a víctimas de dinero en efectivo y teléfonos celulares, tanto en establecimientos comerciales como en la vía pública.

El presunto responsable fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado, que continuará con las indagatorias para determinar su situación jurídica.

Lugares donde habría cometido los robos
Expendio Tecate Six en Vialidad Los Nogales (dos hechos)
Taquería El Navegante, en calle Paseo del Real
Vialidad Los Nogales (asalto a un ciudadano)
OXXO Ponce de León, en avenida Las Industrias y Carlos Green

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