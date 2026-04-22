El Estado

14.06°C

Nubes

Chihuahua, Chihuahua

Miércoles 22 de abril de 2026

Cae producción de plata y plomo en Chihuahua; zinc muestra ligero repunte

La actividad minerometalúrgica en el estado registró una disminución en la producción de plata y plomo durante febrero, mientras que el zinc fue el único mineral con incremento y el oro no presentó crecimiento, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

Según la Estadística de la Industria Minerometalúrgica (EIMM), a nivel nacional el volumen de producción creció 5.5% respecto a enero; sin embargo, en comparación anual se mantiene prácticamente sin cambios, con una ligera caída del 0.1%.

En el caso de Chihuahua, las cifras anuales reflejan un comportamiento mixto en la extracción de minerales. El oro alcanzó una producción de 823 kilogramos, lo que representó una disminución de 15.9% respecto a febrero de 2025. La plata registró 81 mil 89 kilogramos, con una baja del 8.2%, mientras que el plomo sumó 2 mil 204 toneladas, con una caída del 4.0%.

Por otro lado, el zinc fue el único mineral que mostró crecimiento, al alcanzar 3 mil 930 toneladas, lo que significó un aumento del 1.4% en comparación anual.

En términos mensuales, la entidad presentó una reducción en la producción de los cuatro minerales, situación que también se atribuye a la menor cantidad de días en febrero respecto a enero.

Estos resultados reflejan los retos que enfrenta el sector minero en la entidad, particularmente en minerales estratégicos como la plata, donde Chihuahua es uno de los principales productores a nivel nacional.

Senador propone citar a Gobernadora y Fiscal de Chihuahua por caso de agentes de EU

Síguenos en redes sociales

Lo Más Popular Hoy

Identifican a estadounidenses fallecidos en accidente en Chihuahua

La chihuahuense Alegría Villarreal Arroyo culmina con éxito el Maratón de Boston 2026

Localizan manta con mensaje amenazante en el Periférico de la Juventud

Congreso desconoce convenio con agentes de EU en Chihuahua
Identifican a estadounidenses fallecidos en accidente en Chihuahua
Fiscalía General del Estado de Chihuahua informará sobre muerte de agentes de EU
Fortalece Isela Martínez lazos con el Museo Comunitario Tarike para impulsar su continuidad
Claudia Sheinbaum confirma posible colaboración de agentes de EU en caso de Chihuahua
Investigan posible participación de la CIA tras muerte de agentes en Chihuahua
Colocan inflables con figuras del PRI en la ciudad de Chihuahua
Ucrania impulsa guerra con robots en el frente contra Rusia

Municipios

Más Noticias

Joven chihuahuense requiere cirugía urgente tras complicación por lesión medular
Ataque en Teotihuacán fue perpetrado con arma antigua no rastreable
Apple anuncia relevo histórico: Tim Cook dejará el cargo en septiembre