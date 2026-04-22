Cae producción de plata y plomo en Chihuahua; zinc muestra ligero repunte

Miércoles 22 de abril de 2026

La actividad minerometalúrgica en el estado registró una disminución en la producción de plata y plomo durante febrero, mientras que el zinc fue el único mineral con incremento y el oro no presentó crecimiento, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

Según la Estadística de la Industria Minerometalúrgica (EIMM), a nivel nacional el volumen de producción creció 5.5% respecto a enero; sin embargo, en comparación anual se mantiene prácticamente sin cambios, con una ligera caída del 0.1%.

En el caso de Chihuahua, las cifras anuales reflejan un comportamiento mixto en la extracción de minerales. El oro alcanzó una producción de 823 kilogramos, lo que representó una disminución de 15.9% respecto a febrero de 2025. La plata registró 81 mil 89 kilogramos, con una baja del 8.2%, mientras que el plomo sumó 2 mil 204 toneladas, con una caída del 4.0%.

Por otro lado, el zinc fue el único mineral que mostró crecimiento, al alcanzar 3 mil 930 toneladas, lo que significó un aumento del 1.4% en comparación anual.

En términos mensuales, la entidad presentó una reducción en la producción de los cuatro minerales, situación que también se atribuye a la menor cantidad de días en febrero respecto a enero.

Estos resultados reflejan los retos que enfrenta el sector minero en la entidad, particularmente en minerales estratégicos como la plata, donde Chihuahua es uno de los principales productores a nivel nacional.