Cae recaudación de impuestos en México por bajo dinamismo económico

Viernes 29 de mayo de 2026

El bajo crecimiento económico registrado en México durante los primeros meses de 2026 comenzó a reflejarse en las finanzas públicas, luego de que la recaudación de impuestos reportara una disminución de 1.6 por ciento en comparación con el mismo periodo del año anterior.

De acuerdo con datos del Servicio de Administración Tributaria (SAT), entre enero y abril de este año los ingresos tributarios del sector público ascendieron a 2 billones 70 mil 803 millones de pesos, cifra inferior tanto a lo recaudado en 2025 como a lo proyectado en la Ley de Ingresos de la Federación (LIF) 2026.

El monto captado se ubicó además 40 mil 157.8 millones de pesos por debajo de lo estimado por Hacienda para el primer cuatrimestre del año.

El Impuesto Sobre la Renta (ISR), principal fuente de ingresos tributarios del país, también mostró una desaceleración importante. El SAT informó que por este concepto se obtuvieron 1 billón 148 mil 841 millones de pesos, cantidad menor a los 1 billón 204 mil 309 millones previstos en la LIF, con una diferencia negativa superior a los 55 mil millones de pesos.

Especialistas atribuyen este comportamiento a la debilidad de sectores clave de la economía mexicana, principalmente manufactura y construcción.

El director de análisis económico de Finamex, Víctor Gómez Ayala, señaló que las manufacturas acumulan cuatro trimestres consecutivos de estancamiento o retroceso, mientras que la construcción suma tres trimestres a la baja, afectando directamente la generación de ISR.

Tan sólo en marzo, la recaudación del ISR registró una caída anual del 16 por ciento, reflejando el menor dinamismo económico y el debilitamiento de la actividad productiva en el país.

Analistas advierten que, de mantenerse esta tendencia, Hacienda podría enfrentar mayores presiones para cumplir las metas de ingresos planteadas para el resto del año.