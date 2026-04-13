México

22.2°C

Muy Nuboso

Chihuahua, Chihuahua

Lunes 13 de abril de 2026

Cae tráfico aéreo internacional en Puerto Vallarta; difieren posturas sobre causas

El tráfico aéreo internacional en Puerto Vallarta registró una caída más pronunciada durante marzo, luego de que en febrero ya se observaba una tendencia a la baja, de acuerdo con datos del Grupo Aeroportuario del Pacífico.

Las cifras indican que la llegada de viajeros extranjeros disminuyó 32.1% en marzo, en comparación con el mismo mes del año anterior.

Señalan impacto de hechos violentos

Especialistas en aviación atribuyen este descenso a la percepción de inseguridad tras los hechos ocurridos el pasado 22 de febrero en Tapalpa, donde fue abatido el narcotraficante Nemesio Oseguera Cervantes.

Al respecto, el experto Juan Antonio José consideró que este tipo de घटनos impactan directamente en la decisión de los turistas internacionales.

“El viajero evita destinos que percibe como inseguros”, señaló.

Gobierno federal descarta relación directa

Por su parte, la titular de la Secretaría de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora, rechazó que la caída esté relacionada con temas de seguridad.

La funcionaria aseguró que la disminución en el flujo turístico responde a factores globales, sin vincularlo a un hecho en particular.

Panorama del sector

La caída en el tráfico internacional en uno de los principales destinos turísticos del país genera preocupación en el sector, al tratarse de un indicador clave para la actividad económica regional.

Mientras especialistas apuntan a la percepción de inseguridad como factor determinante, autoridades federales sostienen que se trata de un fenómeno más amplio ligado a dinámicas globales del turismo.

Emite Protección Civil aviso preventivo por fuertes vientos y tolvaneras en el estado

Síguenos en redes sociales

Lo Más Popular Hoy

Encabeza Olivia Franco revisión de servicios Públicos en la colonia CTM

Realiza Comisión Auxiliar Mixta de Seguridad e Higiene recorrido de verificación en la Sindicatura

Gobierno federal busca estabilizar el diésel en 28 pesos; refuerzan vigilancia en gasolineras

Trump ordena control de puertos iraníes tras fracaso de negociaciones con Irán
Aprueban nuevos canales de TV y frecuencias de radio en Chihuahua
Localizan cuerpo sin vida en camino hacia Anáhuac; investigan causas del deceso
Díaz-Canel responsabiliza a EE.UU. por crisis en Cuba y rechaza presiones para dejar el poder
Abren convocatoria de Materiales para Autoconstrucción 2026 en Chihuahua
UGRCH pospone Tercer Encuentro Ganadero; nueva fecha será definida
Sheinbaum advierte que aspirantes deberán renunciar a cargos públicos para competir
Organizaciones califican de “inaceptable” actuación de la FGR en caso del incendio migratorio en Ciudad Juárez

Municipios

Más Noticias

SSPE lanza engomados vehiculares para identificar a personas con discapacidad y adultos mayores
Chihuahua registra saldo blanco durante Semana Santa 2026
Localizan manta con señalamientos delictivos en Ciudad Juárez; autoridades investigan