Cae tráfico aéreo internacional en Puerto Vallarta; difieren posturas sobre causas

Lunes 13 de abril de 2026

El tráfico aéreo internacional en Puerto Vallarta registró una caída más pronunciada durante marzo, luego de que en febrero ya se observaba una tendencia a la baja, de acuerdo con datos del Grupo Aeroportuario del Pacífico.

Las cifras indican que la llegada de viajeros extranjeros disminuyó 32.1% en marzo, en comparación con el mismo mes del año anterior.

Señalan impacto de hechos violentos

Especialistas en aviación atribuyen este descenso a la percepción de inseguridad tras los hechos ocurridos el pasado 22 de febrero en Tapalpa, donde fue abatido el narcotraficante Nemesio Oseguera Cervantes.

Al respecto, el experto Juan Antonio José consideró que este tipo de घटनos impactan directamente en la decisión de los turistas internacionales.

“El viajero evita destinos que percibe como inseguros”, señaló.

Gobierno federal descarta relación directa

Por su parte, la titular de la Secretaría de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora, rechazó que la caída esté relacionada con temas de seguridad.

La funcionaria aseguró que la disminución en el flujo turístico responde a factores globales, sin vincularlo a un hecho en particular.

Panorama del sector

La caída en el tráfico internacional en uno de los principales destinos turísticos del país genera preocupación en el sector, al tratarse de un indicador clave para la actividad económica regional.

Mientras especialistas apuntan a la percepción de inseguridad como factor determinante, autoridades federales sostienen que se trata de un fenómeno más amplio ligado a dinámicas globales del turismo.