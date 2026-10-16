Cae vehículo en zanja de obra de la JMAS tras fuertes lluvias

Viernes 16 de octubre de 2026

Ciudad Juárez, Chih.- Un vehículo compacto terminó en el fondo de una zanja correspondiente a una obra de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS), en el cruce de las calles Lateral de Guatemala y Brasilia, en la colonia El Pedregal.

Vecinos del sector señalaron que el automóvil fue observado desde las primeras horas de la madrugada de este viernes, después de las fuertes lluvias registradas en la ciudad.

Se trata de un Dodge Neón rojo, con placas ERH-567-B, que fue localizado con la ventanilla del conductor completamente abajo y la puerta del copiloto abierta.

Hasta el momento se desconocen las circunstancias en las que el vehículo terminó dentro de la excavación. Por las condiciones de la zona y la posición de la unidad, no se descarta que pudiera haber sido arrastrada por la corriente generada por las precipitaciones.

Habitantes informaron que realizaron el reporte a los números de emergencia; sin embargo, al momento de documentarse el hecho, ninguna corporación policiaca o de tránsito había acudido al sitio.

Tampoco se había presentado alguna persona para reclamar el vehículo, por lo que corresponderá a las autoridades determinar las circunstancias del incidente y verificar si la unidad cuenta con reporte de robo.