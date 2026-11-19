Jueves 19 de noviembre de 2026

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) informó que, del 1 de enero al 15 de noviembre de 2026, se realizaron 17 operaciones policiales en la región de Aldama, Coyame y Manuel Benavides, con un saldo de 40 personas detenidas y 35 armas de fuego aseguradas.

Mediante una ficha informativa, la dependencia estatal detalló que los operativos también permitieron el aseguramiento de 5 mil 500 cartuchos y 12 artefactos explosivos para drones, además de vehículos, inmuebles y sistemas de vigilancia presuntamente utilizados por grupos delictivos.

Las acciones forman parte de los despliegues de seguridad implementados en esta región del estado, donde se han registrado hechos violentos y afectaciones a propiedades rurales.

Reportan incendios y daños en ranchos

Respecto a los incendios de propiedades particulares, la SSPE confirmó que durante octubre se registró un siniestro en el rancho El Cuatralbo, ubicado en el municipio de Coyame.

Tras estos hechos, la Fiscalía General del Estado (FGE) brindó atención y protección al propietario, además de implementar patrullajes especiales en coordinación con otras corporaciones de seguridad.

Posteriormente, el 9 de noviembre, la Agencia Estatal de Investigación (AEI) solicitó apoyo de la SSPE para garantizar la seguridad durante el traslado de ganado del rancho El Cuatralbo hacia otra propiedad.

La dependencia también hizo referencia a daños, incendios y abandono de predios rurales, entre ellos El Cuatralbo, Los Vaqueros y El Gargalote, este último con reportes de afectaciones registrados el 14 de noviembre.

La SSPE vinculó estos acontecimientos con la situación de seguridad y la presencia policial en la región, aunque la información difundida no precisa el número total de propiedades afectadas ni identifica a los responsables de los incendios.

Las autoridades estatales señalaron que mantienen operaciones de seguridad y acciones de apoyo a productores afectados por la violencia, mientras continúan los despliegues contra grupos delictivos en esta zona de Chihuahua.