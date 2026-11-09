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Lunes 9 de noviembre de 2026

Caen acciones de Nvidia tras investigación sobre presunto espionaje a su director ejecutivo

Las acciones de Nvidia registraron una caída cercana al 6% este lunes 9 de noviembre, luego de que la compañía anunciara una investigación interna sobre los señalamientos de que su director ejecutivo, Jensen Huang, pudo haber sido objeto de una operación de espionaje extranjero.

La controversia surgió tras difundirse información sobre una relación extramatrimonial entre Huang y una empresaria identificada como Alice Huang, quien ha sido señalada en reportes periodísticos por presuntos vínculos con los servicios de inteligencia chinos.

El propio director ejecutivo reconoció haber mantenido una relación fuera de su matrimonio y ofreció disculpas a su familia y a los trabajadores de Nvidia.

Ante la situación, el consejo de administración de la empresa confirmó el inicio de una investigación independiente, supervisada por consejeros externos y asesores legales, para esclarecer los hechos y determinar si existió algún riesgo para la seguridad de la compañía.

En un comunicado oficial emitido el 8 de noviembre, Nvidia precisó que hasta ese momento no tenía motivos para considerar que información confidencial de la empresa o asuntos relacionados con la seguridad nacional estadounidense hubieran resultado comprometidos.

China rechaza acusaciones de espionaje

El Gobierno chino rechazó los señalamientos sobre una supuesta operación de inteligencia contra el directivo y calificó las acusaciones como un intento de desacreditar al país.

Por su parte, Nvidia manifestó su confianza en Jensen Huang y señaló que el ejecutivo colaborará con la investigación.

La incertidumbre generada por el caso provocó movimientos negativos en el mercado bursátil. Durante las operaciones previas a la apertura de Wall Street, las acciones de la compañía registraron retrocesos cercanos al 6%.

Nvidia es uno de los principales fabricantes mundiales de procesadores utilizados en sistemas de inteligencia artificial, tecnología que ha impulsado considerablemente su crecimiento y valoración bursátil.

El caso ocurre en medio de las tensiones comerciales y tecnológicas entre Estados Unidos y China, particularmente por las restricciones estadounidenses a la exportación de semiconductores avanzados.

Hasta el momento, no se ha acreditado públicamente que Alice Huang haya realizado actividades de espionaje ni que información estratégica de Nvidia haya sido entregada a autoridades extranjeras.

La empresa continuará con la investigación para esclarecer los señalamientos y determinar si existieron afectaciones a sus operaciones o a la seguridad de su información.

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