Caen siete por red de huachicol fiscal con operaciones en Chihuahua

Jueves 23 de abril de 2026

Autoridades federales informaron la detención de siete personas presuntamente vinculadas a una red de distribución y venta de combustible ilegal con operaciones en diversos estados del país, incluido Chihuahua.

El caso se desprende del aseguramiento del buque Challenge Procyon en marzo de 2025, en Altamira, Tamaulipas, lo que permitió identificar un esquema de empresas que simulaban operaciones legales para comercializar gas LP e hidrocarburos robados, generando ganancias estimadas en hasta 123 mil millones de pesos mediante facturación irregular.

De acuerdo con el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, las detenciones fueron resultado de trabajos de inteligencia realizados en Chihuahua, Estado de México y Ciudad de México.

Entre los detenidos se encuentra Héctor Iván “N”, señalado como responsable de la logística y coordinación para la obtención ilegal de gasolina y diésel, así como de su distribución en entidades como Querétaro, Chihuahua, Tamaulipas y Estado de México.

Junto a él fueron arrestadas otras seis personas identificadas como Nizarindani “N”, Gualberto “N”, Perla Oralia “N”, Karen Araceli “N”, Lizitza Anaid “N” y Óscar “N”, quienes presuntamente fungían como operadores y prestanombres dentro de la red, que operaba al menos ocho empresas bajo este esquema.

Durante el operativo, las autoridades aseguraron cuatro vehículos —incluido un tipo razer—, dos armas de fuego cortas, así como cargadores y cartuchos.

Las investigaciones continúan para determinar el alcance total de la red y posibles vínculos adicionales con otras organizaciones dedicadas al robo y comercialización ilegal de hidrocarburos.