Café Bienestar llegará a todo el país con precios accesibles y apoyo directo a pequeños productores

Miércoles 3 de septiembre de 2025

Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, María Luisa Albores González, titular de la Secretaría de Alimentación para el Bienestar, anunció el lanzamiento del Café Bienestar, un producto 100% mexicano que será distribuido a nivel nacional a través de las Tiendas Bienestar.

El café se ofrecerá en tres presentaciones:

50 gramos por 35 pesos,

90 gramos por 65 pesos, y

205 gramos por 110 pesos.

La funcionaria destacó que se trata de un café puro, sin aditivos ni saborizantes, en contraste con lo que permite la normativa nacional, que admite mezclas con hasta un 30% de otros ingredientes.

“Estamos comprando de manera directa a 6,646 pequeños productores, de los cuales 44% son mujeres, principalmente en Oaxaca, Puebla, Veracruz y Guerrero”, informó Albores.

Tan solo en la región montañosa de Guerrero, el programa cuenta con la participación de 3,150 cafetaleros indígenas mixtecos y tlapanecos, quienes representan el 40% de los sistemas cafetaleros locales.

Detalles del Programa Café Bienestar:

913.5 toneladas de café acopiadas.

Inversión total de 59.4 millones de pesos.

55% del café proviene de la montaña de Guerrero.

Inversión directa en Guerrero asciende a 33 millones de pesos.

El producto se distribuirá a través de Tiendas Bienestar en todo el país.

Albores explicó que el programa busca fomentar una agricultura agroforestal y sostenible, que no solo genere ingresos para las familias productoras, sino que también ayude a conservar el medio ambiente.

“Un cafetal asemeja un bosque natural y conserva la biodiversidad en flora y fauna”, subrayó.

Finalmente, adelantó que, por instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum, ya se trabaja en la instalación de una planta de café soluble, tomando en cuenta que el 84% de las familias mexicanas consumen esta modalidad, lo que permitirá ampliar el impacto del programa Café Bienestar.