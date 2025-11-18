Internacional

Martes 18 de noviembre de 2025

Caída de Cloudflare; interrupciones en Internet afectan a millones

Millones de usuarios en Internet reportan errores e interrupciones a nivel mundial en diversas páginas, como X (antes Twitter), ChatGPT, Letterboxd, Downdetector, debido a fallos en al red Cloudflare.

Cloudflare, la propia empresa, informó que investigan una anomalía que impide el funcionamiento adecuado de aplicaciones y sitios, asegurando que "los consumidores se pueden encontrar con errores" en sitios web.

Hasta videojuegos como League of Legends reportó problemas a raíz de esta "caída". Aunque el funcionamiento de las webs tuvo algunos restablecimientos temporales e intermitentes.

Como la recuperación ocurre rápidamente y a tempranas horas de este martes (para México), es probable que muchas personas no lo noten.

Los primeros reportes sugieren que la causa de la caída fue por un fallo durante tareas de mantenimiento programado, aunque la empresa aún no ofrece los detalles exactos.

Lo único que pueden hacer los usuarios afectados es esperar a que la situación se normalice; es decir, tener paciencia y estar pendientes de la recuperación de los servicios.

Chihuahua se prepara para el desfile por el aniversario de la Revolución Mexicana

