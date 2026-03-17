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Martes 17 de marzo de 2026

Calendario SEP: Fechas de vacaciones de Semana Santa 2026 en México

La Semana Santa 2026 es uno de los periodos más esperados por estudiantes, docentes y familias en México, ya que representa un receso escolar clave dentro del ciclo educativo.

De acuerdo con el calendario oficial de la Secretaría de Educación Pública (SEP), las vacaciones escolares se llevarán a cabo del lunes 30 de marzo al viernes 10 de abril de 2026. Esto significa que el último día de clases será el viernes 27 de marzo, mientras que el regreso a las aulas está programado para el lunes 13 de abril.

En cuanto a la celebración religiosa, los días clave de Semana Santa serán:

Domingo de Ramos: 29 de marzo

Jueves Santo: 2 de abril

Viernes Santo: 3 de abril

Domingo de Resurrección: 5 de abril

Estas fechas coinciden con el periodo vacacional, lo que permite a las familias organizar viajes o actividades religiosas.

El calendario de la SEP aplica para escuelas públicas y privadas incorporadas al sistema educativo nacional en los niveles de preescolar, primaria y secundaria. No obstante, algunas instituciones privadas y universidades pueden manejar fechas distintas, por lo que se recomienda consultar directamente con cada plantel.

Conocer con anticipación estas fechas permite a los padres y estudiantes planificar sus actividades recreativas y aprovechar al máximo el receso escolar.

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