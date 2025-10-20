Cámara de Diputados aprueba Ley de Ingresos 2026 con mayor techo de endeudamiento

Lunes 20 de octubre de 2025

La Cámara de Diputados avaló la Ley de Ingresos de la Federación para 2026, que contempla un déficit fiscal similar al actual, pero con un aumento en el techo de endeudamiento interno hasta 1.78 billones de pesos. El proyecto fue enviado al Senado para su revisión.

Con un pronóstico de crecimiento económico de entre 1.8% y 2.8%, un tipo de cambio promedio de 19.3 pesos por dólar, y una producción petrolera de 1.8 millones de barriles diarios a un precio promedio de 54.9 dólares por barril, el Gobierno Federal propone ingresos por un total de 10.1 billones de pesos, lo que representa un incremento de casi 892 mil millones respecto a 2025.

La deuda interna podrá incrementarse hasta ese límite, mientras que el endeudamiento neto externo se fijó en 15,500 millones de dólares.

El dictamen fue aprobado con 349 votos a favor, principalmente de Morena y sus aliados, y 128 votos en contra, principalmente de la oposición, que criticó el aumento de la deuda pública. Señalan que la deuda total se ha duplicado desde 2018, pasando de 10.5 billones a un estimado de 20.2 billones para 2026.

Ricardo Monreal, líder de Morena, defendió la ley calificándola como “racional, austera y proporcional” y negó la creación de nuevos impuestos, aunque reconoció aumentos en algunos gravámenes, como el impuesto a bebidas azucaradas, con fines de salud pública.

Por su parte, el Fondo Monetario Internacional advirtió que el déficit fiscal de 2025 será el más alto registrado en un primer año de gobierno desde al menos 2006, superando incluso el registrado durante el inicio de la pandemia en 2020. La deuda pública representará aproximadamente el 51.6% del Producto Interno Bruto, un aumento respecto al 50.2% de 2020.