Cámaras empresariales rechazan aumento del IEPS a refrescos propuesto en Paquete Económico 2026

México.— Representantes de diversas cámaras empresariales pidieron a diputados rechazar el incremento del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) a bebidas azucaradas, propuesto en el Paquete Económico 2026, al considerar que aumentar la recaudación no reduce el consumo, pero sí afectará a pequeños negocios y consumidores.

Durante una reunión convocada por la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, los líderes empresariales manifestaron su oposición a la medida, que forma parte de la estrategia del Gobierno Federal para reducir el consumo de productos nocivos para la salud y recaudar hasta 41 mil millones de pesos adicionales.

El subsecretario de Salud, Eduardo Clark, defendió la propuesta y afirmó que “no se trata de incrementar el costo, sino de reducir el consumo”.

No obstante, Andrés Massieu, representante de la Asociación Mexicana de Bebidas, calificó el impuesto como “ineficaz e injusto”, señalando que el consumo de bebidas azucaradas ha sido constante durante tres décadas, pese a los incrementos acumulados de precio por impuestos.

Por su parte, Patricio Cano, de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), criticó que el nuevo IEPS incluso grava con mayor peso a bebidas con endulzantes no calóricos, como los refrescos light o sin azúcar, que suelen recomendarse como alternativa a las bebidas calóricas.

Desde el sector comercio, Vicente Gutiérrez, presidente de Canaco CDMX, advirtió que el aumento al IEPS afectará directamente a más de un millón de tiendas en el país, impactando a alrededor de dos millones de empleos. También alertó sobre el riesgo de incrementar la informalidad, al desalentar el consumo formal y empujar a los consumidores hacia canales no regulados.

El Paquete Económico 2026 aún está en análisis dentro de la Cámara de Diputados. El gobierno federal estima que un aumento del impuesto a las bebidas podría reducir el consumo en un 7%, lo que reforzaría sus políticas de salud pública dirigidas al combate de enfermedades como la diabetes y la obesidad.

El debate entre salud pública y afectaciones económicas sigue abierto, mientras las comisiones legislativas trabajan en la dictaminación del paquete fiscal.

