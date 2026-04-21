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Martes 21 de abril de 2026

Cambia versión sobre muerte de agentes de EU en Chihuahua; Jáuregui aclara que no participaban en operativo

El fiscal general de Chihuahua, César Jáuregui Moreno, modificó la versión inicial sobre la muerte de dos agentes adscritos a la Embajada de Estados Unidos en México, al precisar que no participaban en un operativo contra narcolaboratorios, sino en actividades de capacitación.

Un día antes, el funcionario había señalado que los estadounidenses regresaban, junto con elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), de un operativo en la zona de El Pinal, en la Sierra Tarahumara. Sin embargo, posteriormente aclaró que los agentes se encontraban en el poblado de Polanco, en el municipio de Morelos, donde impartían capacitación sobre manejo de drones.

De acuerdo con la nueva versión, los agentes estatales —incluido el titular de la AEI, Pedro Román Oseguera Cervantes— se trasladaban en un convoy de seis vehículos cuando, en Polanco, los agentes estadounidenses solicitaron apoyo para viajar hacia la capital del estado, donde tomarían un vuelo.

Durante el trayecto, el vehículo en el que viajaban el jefe policial y los agentes extranjeros se desbarrancó, provocando el fallecimiento de los involucrados.

El caso ha generado cuestionamientos a nivel federal. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, solicitó información al Gobierno de Chihuahua al señalar que no tenía conocimiento previo sobre las actividades ni la presencia de personal estadounidense en ese contexto.

Las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer los hechos, en un caso que ha adquirido relevancia tanto a nivel estatal como en el ámbito diplomático.

Instalarán agencias de EU en la Torre Centinela para labores de inteligencia en Ciudad Juárez

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