Cambian nombre de alerta sísmica en celulares: ahora será “Alerta Máxima”

Jueves 26 de marzo de 2026

La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones aprobó sustituir el nombre de la notificación sísmica que aparece en los teléfonos celulares. En lugar de “Alerta Presidencial”, el mensaje será “Alerta Máxima”.

El ajuste quedó establecido en los Lineamientos del Protocolo de Alerta Común, publicados este miércoles en el Diario Oficial de la Federación (DOF), con el objetivo de dar certeza sobre la autoridad que emite el mensaje.

A partir de su entrada en vigor, los fabricantes de dispositivos deberán actualizar sus sistemas para mostrar el nuevo texto, proceso que podría tardar varias semanas según sus calendarios de liberación de software.

El cambio responde a las dudas y críticas surgidas cuando la alerta se activó durante simulacros y sismos. La presidenta Claudia Sheinbaum ya había adelantado que la Agencia de Transformación Digital trabajaba en esta modificación.

“Alerta Máxima” corresponde al nivel de riesgo muy alto o alto y se emite prácticamente al mismo tiempo que la alerta sísmica oficial del Gobierno de la Ciudad de México.