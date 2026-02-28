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Viernes 15 de mayo de 2026

Cambio de transformadores de CFE dejará sin luz a más de 5 mil personas en zonas rurales de Chihuahua

El reemplazo de transformadores por parte de la Comisión Federal de Electricidad en la subestación Subestación General Trías provocará un corte de energía que afectará a 5 mil 819 habitantes de 114 comunidades y regiones rurales de Chihuahua.

La suspensión del servicio eléctrico está programada para este viernes 15 de mayo, en un horario de 9:00 de la mañana a 5:00 de la tarde.

De acuerdo con el aviso emitido por la CFE y recibido por el Ayuntamiento de Santa Isabel, los municipios que resultarán afectados son Riva Palacio, Satevó, Gran Morelos, Belisario Domínguez, Valle de Zaragoza y Santa Isabel.

El oficio fue enviado el pasado 11 de mayo y está firmado por José Luis Valdez Pérez, quien informó que la interrupción impactará a usuarios conectados a los circuitos 5120 y 5130 de la subestación.

La autoridad municipal de Santa Isabel informó que la CFE explicó que estos trabajos buscan mejorar la estabilidad del servicio eléctrico en la región.

Además del impacto en hogares, la suspensión también afectará comercios, escuelas, edificios públicos y sistemas de abastecimiento de agua en diversas comunidades, por lo que autoridades pidieron a la población tomar precauciones.

No es la primera ocasión que ocurre una interrupción similar. El pasado 15 de febrero también se realizaron trabajos de mantenimiento por parte de la CFE que afectaron diversas comunidades al norte del municipio de Chihuahua.

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