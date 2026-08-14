Cambio en Sección Instructora podría destrabar desafuero de ‘Alito’ Moreno

Viernes 14 de agosto de 2026

La salida del diputado Hugo Eric Flores de la presidencia de la Sección Instructora de la Cámara de Diputados podría modificar el rumbo del proceso de desafuero contra el dirigente nacional del PRI y senador, Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas.

Flores dejaría el cargo para asumir la dirigencia de su nuevo partido, PAZ, mientras que el diputado morenista Sergio Gutiérrez Luna se perfila para sustituirlo al frente del órgano encargado de analizar las solicitudes de declaración de procedencia.

El eventual relevo cobra relevancia debido a que la Sección Instructora tiene bajo análisis una solicitud presentada por la Fiscalía de Campeche contra Moreno Cárdenas.

De acuerdo con fuentes legislativas, dentro de Morena existe inconformidad por la falta de avances en el procedimiento y algunos diputados consideran que Flores no dio suficiente celeridad al expediente.

Acusan a ‘Alito’ de presuntos delitos

Las acusaciones formuladas por la Fiscalía de Campeche contra el dirigente priista están relacionadas con presuntos delitos de peculado, usurpación de funciones y extralimitación de facultades.

La solicitud de declaración de procedencia presentada y ratificada en 2025 sería actualmente la única vigente contra Moreno, después de que la autoridad estatal se desistiera de una petición anterior.

El expediente permanece en estudio y la Sección Instructora se encuentra a la espera de información adicional solicitada a las autoridades campechanas desde mayo.

Morena y aliados tienen mayoría

El cambio en la presidencia de la Sección Instructora podría formalizarse durante la reunión plenaria de la bancada mayoritaria prevista para el 30 de agosto, previo al comienzo del periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión, programado para el 1 de septiembre.

La Sección Instructora está integrada por cuatro diputados. Morena y sus aliados ocupan tres de los cuatro lugares, por lo que cuentan con mayoría dentro del órgano legislativo.

De concretarse la llegada de Sergio Gutiérrez Luna a la presidencia, Morena tendría además el control directo de la conducción de los trabajos relacionados con el expediente.

El eventual relevo podría así abrir una nueva etapa en el procedimiento contra Alejandro Moreno, aunque la existencia de una solicitud de desafuero no implica por sí misma responsabilidad penal y cualquier determinación deberá seguir el procedimiento constitucional correspondiente.