Cambio en el IMSS Chihuahua: llega Julio Mercado en medio de crisis por falta de atención y medicamentos

Miércoles 8 de abril de 2026

En un momento crítico para la seguridad social en el estado, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) formalizó un relevo en la titularidad de su delegación. El doctor José Antonio Zamudio González dejó la dirección del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada (OOAD) y cedió el cargo al doctor Julio Mercado Castruita, quien asumirá de manera oficial el próximo 1 de mayo.

El cambio fue acordado durante una sesión extraordinaria del Consejo Consultivo, donde se delinearon los detalles de la transición, impulsada por una creciente presión social derivada de fallas estructurales en la atención.

La salida de Zamudio ocurre en medio de protestas recurrentes de derechohabientes y personal médico por la falta de medicamentos esenciales, retrasos prolongados en cirugías y saturación de unidades de medicina familiar en Chihuahua y Ciudad Juárez. La percepción de un sistema rebasado y sin “atención digna” se convirtió en uno de los puntos más críticos de su administración.

La designación de Julio Mercado Castruita representa una apuesta por la experiencia operativa. Con 34 años de trayectoria en el IMSS, Mercado conoce de primera mano la infraestructura del estado, donde ya se desempeñó como Jefe Delegacional de Prestaciones Médicas y colaboró en áreas estratégicas como coordinación hospitalaria e IMSS-Solidaridad. Su paso por la Dirección General del Ichisal también le brinda una perspectiva integral del sistema de salud local.

Actualmente titular del IMSS en Oaxaca, Mercado llega con formación en Administración de Hospitales y certificaciones en gestión de calidad. No obstante, enfrentará un reto que va más allá del ámbito técnico: deberá gestionar recursos para garantizar el suministro de insumos, recuperar la capacidad operativa y responder a una derechohabiencia que exige resultados inmediatos ante un servicio que ha puesto en riesgo la salud de miles de trabajadores.

Con oficinas centrales en reacomodo y el Consejo validando el relevo, el IMSS Chihuahua cierra un periodo marcado por la incertidumbre para abrir una nueva etapa cuyo eje central será recuperar la funcionalidad y confianza en el instituto.