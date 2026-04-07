Campaña de oración por la paz ¡Hagamos oír el grito de la paz que brota del corazón!

Martes 7 de abril de 2026

En días pasados el Papa León XIV nos dijo: “La paz que Jesús nos entrega no es aquella que se limita a silenciar las armas, sino la que toca y transforma el corazón de cada uno de nosotros. ¡Convirtámonos a esa paz de Cristo! ¡Hagamos oír el grito de paz que brota del corazón!”

La paz que Cristo nos ofrece es un regalo y una misión, esta paz se construye aprendiendo a transformar los conflictos en oportunidades de perdón más que en excusas de violencia. Por ello, la paz en la familia y la comunidad es una tarea de todos los días que necesita un corazón generoso y dispuesto a perdonar.

Ante los diversos escenarios de violencia que prevalecen en México y el mundo entero, celebramos la iniciativa del Papa León XIV para unirnos en una vigilia de oración por la paz este próximo sábado 11 de abril del 2026.

Junto con el Papa oremos para que: “¡Quienes tienen armas en sus manos las abandonen! ¡Que quienes tienen el poder de desatar guerras, elijan la paz! No una paz impuesta por la fuerza, sino mediante el diálogo. No con la voluntad de dominar al otro, sino de encontrarlo.”

Invitamos a todas las personas de buena voluntad a colocar este próximo sábado veladoras, mantas o signos que muestren la palabra PAZ en todo lugar público posible, especialmente durante la tarde – noche. A los templos católicos en México los invitamos a replicar las campanas y rezar el rosario a las 12pm de este sábado 11 de abril, como signo de unidad con el Papa que estará en la Plaza San Pedro en oración por la paz.

Además, a quienes creen en Jesucristo, los invitamos a realizar una oración ecuménica entre católicos y cristianos este día; y a quienes creen en Dios Creador, los invitamos a reunirse en un diálogo interreligioso, para realizar gestos simbólicos por la paz, como signo que anime nuestro caminar como protagonistas de la construcción de la paz.

La velocidad de la violencia nos desafía a romper barreras, mover piedras y abrir puertas para hacer presente la verdad, la justicia y la paz. Todos somos llamados a orar y trabajar desde cada rincón del país.

Somos paz y seremos más.

ORACIÓN PARA CONSTRUIR LA PAZ

Señor Jesús, Príncipe de la Paz

ayúdame a ser sensible a las necesidades

de mi persona, de mi familia y de mi comunidad

y construir los encuentros significativos

donde nos escuchemos y reconozcamos,

asumiendo cada uno su responsabilidad

en la casa, el trabajo o la escuela,

haciendo los cambios en nuestros modos de pensar y actuar

para identificar lo común, eso que alegra el corazón

y que ayuda a vivir en la unidad.

Todos nos necesitamos para conservar la paz

de nuestro territorio y tener una comunidad segura

en estos años hemos aprendido que al cuidar al hermano

y cuidar nuestro territorio, cuidamos tu casa y tu familia.

Gracias por siempre estar con nosotros.

Amén.