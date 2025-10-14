Campesinos toman oficinas de SADER en protesta contra Benjamín Carrera por incumplimiento de apoyos al campo

Martes 14 de octubre de 2025

Integrantes de la Unión Campesina Democrática (UCD) tomaron este martes las oficinas de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) en protesta contra el delegado Benjamín Carrera, a quien acusan de incumplir acuerdos relacionados con el Programa Especial de Energía para el Campo (PEUA) y de mostrar negligencia en la atención a productores agrícolas del sur del estado.

La manifestación, que forma parte de la movilización nacional del Frente Nacional por el Rescate del Campo Mexicano, se desarrolló de forma pacífica. Los campesinos solicitaron a los trabajadores desalojar el inmueble antes de cerrar las instalaciones y colocar mantas de protesta en la entrada principal.

El dirigente estatal de la UCD, Jesús Emiliano García, explicó que la protesta fue motivada por la falta de atención a seis productores del Valle de Allende, quienes permanecieron casi una semana sin servicio eléctrico debido a un corte realizado por la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Esta situación, denunció, es consecuencia directa del incumplimiento de Carrera a compromisos pactados desde hace más de cuatro semanas.

“No puede ser posible que nuestros compañeros paguen las consecuencias mientras él, que cobra más de 50 mil pesos, esté tranquilo. Por eso pedimos su salida: a Benjamín Carrera le quedó grande el puesto”, declaró García.

Falta de gestión y retrasos en el programa PEUA

El líder campesino señaló que, pese a que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) ya aprobó la incorporación de varios productores al padrón del PEUA, la SADER no ha hecho efectiva su inscripción, lo que ha dejado a 26 productores sin acceso al subsidio eléctrico para riego agrícola.

A nivel nacional, el movimiento también exige una nueva política agroalimentaria, mayor presupuesto para el campo y un trato más justo para los pequeños productores. En Chihuahua, la UCD anunció que sus acciones se centrarán en bloqueos a vías ferroviarias en Jiménez, Delicias y Cuauhtémoc, evitando la toma de casetas de peaje por considerar que esos recursos benefician al propio estado.

“No vamos a afectar las casetas porque son ingresos que se reflejan en el presupuesto estatal, y nosotros peleamos para que ese presupuesto crezca para el campo”, puntualizó el dirigente.

Solicitan intervención del Gobierno Federal

García agregó que la UCD intentó resolver la situación por la vía del diálogo, tanto con Benjamín Carrera como con el diputado Cuauhtémoc Estrada, sin obtener respuesta. Ante el silencio de ambos funcionarios, el movimiento decidió solicitar la intervención directa del Gobierno Federal para nombrar a un nuevo interlocutor en el estado.

“Buscamos soluciones, no confrontación. Pero cuando se ignora al campo, no nos dejan otro camino. Esta toma no se levantará hasta que haya una respuesta formal y compromiso claro de cumplimiento”, advirtió el líder estatal.

La UCD informó que la toma de las oficinas de la SADER será indefinida, hasta lograr la remoción de Carrera y garantizar el cumplimiento de los acuerdos pendientes en favor de los productores afectados.