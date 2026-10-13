El Estado

31.46°C

Nubes Dispersas

Chihuahua, Chihuahua

Martes 13 de octubre de 2026

Canacintra Chihuahua impulsa digitalización de empresas con curso de Marketing Digital

Con el objetivo de fortalecer la competitividad de las empresas locales y acelerar su incorporación a los canales digitales, Canacintra Chihuahua impartirá el curso Marketing Digital, una capacitación de 30 horas enfocada en mejorar la presencia, alcance y conversión de los negocios en línea.

El programa se llevará a cabo los días 21 y 28 de octubre, así como 4, 11, 18 y 25 de noviembre, en un horario de 9:00 a 14:00 horas. Al concluir, los participantes recibirán una constancia con validez ante la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Durante la capacitación se abordarán temas como planeación estratégica, definición de objetivos para marcas y negocios, selección de canales digitales, aprovechamiento de distintos entornos virtuales, comercio electrónico y técnicas para mejorar el cierre de ventas en línea.

Sergio Gramer Quiñónez, presidente de Canacintra Chihuahua, explicó que este tipo de herramientas responden a una necesidad creciente entre las empresas, particularmente entre las micro, pequeñas y medianas.

“Hoy una empresa puede tener un gran producto o servicio, pero si no sabe comunicarlo, posicionarlo y venderlo en los canales digitales, pierde oportunidades. La idea de este curso es dar herramientas prácticas para que los negocios puedan llegar mejor a sus clientes y convertir esa presencia digital en resultados”, señaló.

El dirigente empresarial destacó que la transformación digital dejó de ser un complemento para convertirse en una parte fundamental de la competitividad de las empresas.

Añadió que, para las Mipymes, fortalecer sus capacidades digitales puede significar ampliar mercados, profesionalizar procesos comerciales y generar nuevas oportunidades de crecimiento.

Gramer subrayó además que mejorar las capacidades comerciales de las empresas puede traducirse en mayores ventas, generación de empleos y fortalecimiento de la economía local.

“Cada empresa que mejora su competitividad aporta al crecimiento del estado; por eso insistimos en que, cuando la industria avanza, Chihuahua avanza”, expresó.

La inversión para participar será de 2 mil 900 pesos para afiliados a Canacintra y de 3 mil 500 pesos más IVA para no afiliados.

Las personas interesadas pueden solicitar mayores informes o realizar su registro al teléfono 614-372-1307.

Municipio definirá este año ubicación de planta de economía circular en Chihuahua

Síguenos en redes sociales

Lo Más Popular Hoy

Denuncian drenaje, baches y malos olores en la avenida Heroico Colegio Militar

Detienen en Chiapas a presunto responsable del asesinato del dueño de “Chachitos”

Abarrotan panistas el Centro de Ciudad Juárez previo al arranque de evento de Marco Bonilla

Va Chihuahua por inversiones en chips; sostiene más de 25 reuniones en California
Aleks Syntek pospone gira europea por recomendación médica
Presume Jorge Romero encuesta que coloca a Marco Bonilla arriba de Cruz Pérez Cuéllar
Vecinos del norte de Chihuahua reportan más de 30 horas sin internet de Telmex
Destaca Lupita Borruel quinta edición de la Semana de la Salud en su Segundo Informe de Actividades
Juárez, bajo presión: basura, disputa política y polémica por retiro de mantas
Avanza la segunda entrega de apoyos alimentarios para personas mayores o con discapacidad
IMSS lleva médicos por aire a comunidades alejadas de Morelos

Municipios

Más Noticias

EU activa nuevas reglas del Río Colorado y aumenta presión hídrica sobre México
Mantiene CEPC alerta preventiva por lluvias y vientos fuertes en el estado
Liberan a presunto líder criminal en Morelos tras secuestro de tres agentes y narcobloqueos