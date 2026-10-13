Canacintra Chihuahua impulsa digitalización de empresas con curso de Marketing Digital

Martes 13 de octubre de 2026

Con el objetivo de fortalecer la competitividad de las empresas locales y acelerar su incorporación a los canales digitales, Canacintra Chihuahua impartirá el curso Marketing Digital, una capacitación de 30 horas enfocada en mejorar la presencia, alcance y conversión de los negocios en línea.

El programa se llevará a cabo los días 21 y 28 de octubre, así como 4, 11, 18 y 25 de noviembre, en un horario de 9:00 a 14:00 horas. Al concluir, los participantes recibirán una constancia con validez ante la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Durante la capacitación se abordarán temas como planeación estratégica, definición de objetivos para marcas y negocios, selección de canales digitales, aprovechamiento de distintos entornos virtuales, comercio electrónico y técnicas para mejorar el cierre de ventas en línea.

Sergio Gramer Quiñónez, presidente de Canacintra Chihuahua, explicó que este tipo de herramientas responden a una necesidad creciente entre las empresas, particularmente entre las micro, pequeñas y medianas.

“Hoy una empresa puede tener un gran producto o servicio, pero si no sabe comunicarlo, posicionarlo y venderlo en los canales digitales, pierde oportunidades. La idea de este curso es dar herramientas prácticas para que los negocios puedan llegar mejor a sus clientes y convertir esa presencia digital en resultados”, señaló.

El dirigente empresarial destacó que la transformación digital dejó de ser un complemento para convertirse en una parte fundamental de la competitividad de las empresas.

Añadió que, para las Mipymes, fortalecer sus capacidades digitales puede significar ampliar mercados, profesionalizar procesos comerciales y generar nuevas oportunidades de crecimiento.

Gramer subrayó además que mejorar las capacidades comerciales de las empresas puede traducirse en mayores ventas, generación de empleos y fortalecimiento de la economía local.

“Cada empresa que mejora su competitividad aporta al crecimiento del estado; por eso insistimos en que, cuando la industria avanza, Chihuahua avanza”, expresó.

La inversión para participar será de 2 mil 900 pesos para afiliados a Canacintra y de 3 mil 500 pesos más IVA para no afiliados.

Las personas interesadas pueden solicitar mayores informes o realizar su registro al teléfono 614-372-1307.