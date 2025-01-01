Internacional

Lunes 1ro de diciembre de 2025

Canadá descubre mega depósito de litio gracias a inteligencia artificial y satélites

Autoridades canadienses anunciaron el hallazgo de un enorme depósito de litio en la región de Bahía James, en Quebec, gracias a un sistema de exploración impulsado por inteligencia artificial (IA) y tecnología satelital.

La compañía australiana Fleet Space Technologies confirmó que su plataforma detectó la concentración de litio, que podría contener hasta 329 millones de toneladas métricas de óxido de litio, posicionándose como uno de los depósitos más grandes de Norteamérica.

El sistema de IA combina señales electromagnéticas desde satélites, variaciones de gravedad, lecturas del subsuelo y modelos 3D geológicos, además de utilizar software que identifica patrones asociados a formaciones ricas en litio. Según la empresa, el método permite generar nuevos objetivos de perforación en apenas 48 horas, un avance significativo frente a las técnicas tradicionales.

Expertos señalan que este hallazgo podría reconfigurar los flujos de inversión y los acuerdos de suministro energético, fortaleciendo la posición de Canadá en el mercado global de litio, un mineral clave para la transición energética y la fabricación de baterías para vehículos eléctricos.

JMAS ofrece descuentos de hasta 90% a usuarios para ponerse al corriente con el agua

Municipios

