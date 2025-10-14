El Estado

Canasta alimentaria sube más que la inflación en zonas urbanas: INEGI

Durante el mes de septiembre, el precio de la canasta alimentaria urbana en México continuó creciendo por encima de la inflación general, reveló el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en su más reciente actualización de las Líneas de Pobreza.

Según el informe, el costo de la canasta alimentaria en las ciudades aumentó 4.7% en comparación anual, mientras que el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), es decir, la inflación general, creció 3.8% en el mismo periodo. Esto refleja una diferencia de 0.9 puntos porcentuales, que impacta directamente en la capacidad de compra de la población.

El organismo detalló que, en el entorno urbano, una persona necesitó al menos 2,454.74 pesos al mes para cubrir los alimentos y bebidas necesarias que garanticen los requerimientos nutricionales básicos.

El componente que más contribuyó al alza en el costo de la canasta fue el de alimentos y bebidas consumidos fuera del hogar, con un incremento anual del 7.6%, convirtiéndose en el rubro de mayor incidencia dentro del indicador.

En contraste, el comportamiento fue más favorable en las zonas rurales, donde el costo mensual de la canasta alimentaria por persona fue de 1,850.65 pesos, con un aumento de 3.6% respecto al año anterior, es decir, 0.2 puntos por debajo de la inflación general.

El aumento sostenido en el precio de los alimentos básicos preocupa a analistas y organizaciones sociales, ya que complica el acceso de millones de personas a una alimentación adecuada, especialmente en contextos urbanos donde el ingreso promedio es insuficiente para absorber estos incrementos.

Diputadas presentan iniciativa para tipificar ataques con ácido como violencia de género en Chihuahua

