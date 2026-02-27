Cancelaciones de eventos en México por seguridad tras la muerte de "El Mencho"

Viernes 27 de febrero de 2026

El presidente municipal de Bahía de Banderas, Nayarit, Héctor Javier Santana, anunció la suspensión de eventos masivos programados para el fin de semana, incluyendo La Feria del Pescado y Los Mariscos y la Expo Ganadera, debido a la falta de condiciones de seguridad tras los incidentes violentos del domingo relacionados con la detención y muerte de Nemesio Oseguera, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Santana subrayó que “no se puede bajar la guardia en seguridad” y pidió empatía y tolerancia a la ciudadanía. Para compensar la cancelación, adelantó que se planea una obra pública para la comunidad de San José y próximamente un baile gratuito con una gran agrupación musical.

En Michoacán, la Feria Internacional de Pirotecnia del municipio de Indaparapeo también fue cancelada este año. Los organizadores señalaron que, tras un análisis responsable, la inseguridad en varias regiones de México impide garantizar la seguridad necesaria para llevar a cabo el evento.

Estas medidas reflejan la preocupación de autoridades locales por mantener la seguridad tras la muerte de uno de los líderes criminales más buscados del país, priorizando la protección de la ciudadanía sobre las celebraciones tradicionales y ferias públicas.