Cancelan El Komander y Tito Double P presentaciones en Expogan 2025 por riesgo de sanciones

Miércoles 10 de septiembre de 2025

Los cantantes El Komander y Tito Double P cancelaron sus presentaciones programadas para los días 26 y 27 de septiembre en el Centro de Espectáculos de Expogan 2025, debido al riesgo de recibir sanciones más severas por reincidencia en la interpretación de canciones que podrían ser consideradas como apología del delito.

Ambos artistas han sido sancionados anteriormente por este motivo, por lo que, al ser considerados reincidentes, enfrentan la posibilidad de multas más elevadas o sanciones administrativas adicionales en caso de repetir dicha conducta durante sus presentaciones.

Cabe recordar que en el estado de Chihuahua, la legislación establece sanciones económicas a quienes interpreten música que haga exaltación del crimen organizado o promueva la violencia. Las multas pueden alcanzar hasta 6 mil 500 UMAS, es decir, aproximadamente 735 mil 400 pesos.

Hasta el momento, no se ha anunciado si habrá artistas sustitutos en las fechas originalmente asignadas a El Komander y Tito Double P.