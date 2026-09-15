Cancelan Grito de Independencia en Nonoava por inseguridad

Martes 15 de septiembre de 2026

El Gobierno Municipal de Nonoava y el DIF informaron la cancelación de las actividades del Grito de Independencia, programadas para este 15 de septiembre, debido a condiciones de inseguridad en la zona.

El evento estaba previsto para iniciar a las 19:00 horas, pero las autoridades determinaron suspenderlo con el objetivo de proteger la integridad de las familias y visitantes.

Mediante un comunicado oficial, el Ayuntamiento señaló que la decisión se tomó “por cuestiones de seguridad” y reiteró que la prioridad es preservar el bienestar de la comunidad.

La cancelación ocurre en un contexto de tensión en el municipio, luego de reportes recientes de hechos violentos en la región.

Las autoridades agradecieron la comprensión de la ciudadanía y aseguraron que mantendrán como prioridad la seguridad de los habitantes de Nonoava.