Miércoles 25 de febrero de 2026

Cancelan concierto de Christian Nodal en Acapulco en medio de polémica

La controversia continúa para Christian Nodal, quien recientemente habló públicamente sobre los problemas que enfrenta con Cazzu por la convivencia con su hija. En medio de esta situación, se anunció la cancelación de uno de sus próximos conciertos.

El espectáculo estaba programado para el 28 de marzo en la Arena GNP Seguros, en Acapulco; sin embargo, este miércoles se informó que el evento ya no se llevará a cabo.

A través de redes sociales, el recinto dio a conocer que el proceso de reembolso para las personas que adquirieron boletos comenzará a partir del 4 de marzo. Sobre las razones de la cancelación, únicamente señalaron que se debe a “motivos ajenos al recinto”, sin ofrecer mayores detalles.

Hasta el momento, el intérprete no ha emitido un posicionamiento adicional respecto a la suspensión de la fecha en el puerto guerrerense.

Reportan muerte de presunto integrante del CJNG durante operativo en Tapalpa

SEGOB presenta 10 puntos clave de la iniciativa de Reforma Electoral

