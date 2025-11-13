México

Cancelan desfile del 20 de noviembre en Uruapan por razones de seguridad

El Ayuntamiento de Uruapan, Michoacán, informó la cancelación del desfile conmemorativo por el CXV Aniversario de la Revolución Mexicana, programado para el próximo 20 de noviembre, debido a los recientes problemas de inseguridad en el municipio.

En un comunicado oficial, el gobierno local explicó que la decisión se tomó “con profundo respeto y responsabilidad, priorizando la seguridad y tranquilidad de todas las familias uruapenses”. Además, señalaron que la medida se adopta “en memoria de nuestro querido presidente municipal, Carlos Manzo, a quien recordamos con admiración, compromiso y profundo cariño”.

Las autoridades agradecieron la comprensión de la ciudadanía y llamaron a la unidad para preservar la paz en la comunidad: “Sigamos unidos por el bienestar y la paz de Uruapan”, concluye el comunicado.

La suspensión del desfile también recibió el respaldo de docentes y padres de familia. Por ejemplo, la Escuela Secundaria Federal Urbana #3 informó que no participará en el evento ni realizará ensayos:

“En virtud de los lamentables hechos acontecidos en nuestra comunidad y con la finalidad de salvaguardar la seguridad de nuestros alumnos y personal, nuestra escuela no participará en el desfile conmemorativo del 20 de noviembre”.

Otros planteles de distintos niveles educativos se pronunciaron de manera similar, lo que las autoridades describieron como un hecho sin precedentes en la historia reciente de Uruapan.

La cancelación refleja la prioridad del municipio en proteger a la población ante situaciones de riesgo, pese a la tradición del desfile revolucionario que cada año reúne a estudiantes y familias de la región.

