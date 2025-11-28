Canciller Juan Ramón de la Fuente solicita licencia por procedimiento quirúrgico

Viernes 28 de noviembre de 2025

México. — El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Juan Ramón de la Fuente, solicitó licencia para separarse temporalmente de su cargo, debido a que será sometido a un procedimiento quirúrgico. Durante su ausencia, el subsecretario Roberto Velasco fungirá como encargado de despacho, conforme lo establece la normativa interna de la dependencia.

Hasta el momento, la SRE no ha emitido un comunicado oficial sobre la separación temporal del canciller, aunque se prevé que el anuncio sea confirmado en las próximas horas.

De acuerdo con el artículo 75 del Reglamento Interior de la SRE, en caso de ausencia del secretario, el Subsecretario de Relaciones Exteriores asume la suplencia. Si éste también se encuentra ausente, la responsabilidad recae sucesivamente en los subsecretarios para América Latina y el Caribe; para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos; y finalmente en el titular de la Unidad de Administración y Finanzas.

Actualmente, la Subsecretaría de Relaciones Exteriores es encabezada por María Teresa Mercado Pérez; sin embargo, el reglamento contempla que Roberto Velasco también puede asumir esa suplencia.

¿Quién es Juan Ramón de la Fuente?

Nacido en la Ciudad de México el 5 de septiembre de 1951, Juan Ramón de la Fuente es médico cirujano por la UNAM y maestro en Ciencias por la Universidad de Minnesota. Realizó su residencia en Psiquiatría en la Clínica Mayo, donde llegó a desempeñarse como jefe de Residentes.

En la UNAM ha ejercido diversos cargos académicos y de dirección, entre ellos:

Director del Programa Universitario de Investigación en Salud

Coordinador de la Investigación Científica

Director de la Facultad de Medicina

Rector de la UNAM (1999–2007)

En el servicio público, fue secretario de Salud durante el gobierno de Ernesto Zedillo (1994–1999), puesto que dejó para asumir la rectoría universitaria.

Desde que asumió la titularidad de la SRE el 1 de octubre de 2024, De la Fuente ha representado a México en diversos foros internacionales. Su participación más reciente fue en la reunión del G7 en Canadá, donde dialogó con sus homólogos sobre temas como combate al tráfico de drogas, armas y personas, así como estrategias económicas frente a disrupciones en el mercado global.