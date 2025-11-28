México

19.46°C

Muy Nuboso

Chihuahua, Chihuahua

Viernes 28 de noviembre de 2025

Canciller Juan Ramón de la Fuente solicita licencia por procedimiento quirúrgico

México. — El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Juan Ramón de la Fuente, solicitó licencia para separarse temporalmente de su cargo, debido a que será sometido a un procedimiento quirúrgico. Durante su ausencia, el subsecretario Roberto Velasco fungirá como encargado de despacho, conforme lo establece la normativa interna de la dependencia.

Hasta el momento, la SRE no ha emitido un comunicado oficial sobre la separación temporal del canciller, aunque se prevé que el anuncio sea confirmado en las próximas horas.

De acuerdo con el artículo 75 del Reglamento Interior de la SRE, en caso de ausencia del secretario, el Subsecretario de Relaciones Exteriores asume la suplencia. Si éste también se encuentra ausente, la responsabilidad recae sucesivamente en los subsecretarios para América Latina y el Caribe; para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos; y finalmente en el titular de la Unidad de Administración y Finanzas.

Actualmente, la Subsecretaría de Relaciones Exteriores es encabezada por María Teresa Mercado Pérez; sin embargo, el reglamento contempla que Roberto Velasco también puede asumir esa suplencia.

¿Quién es Juan Ramón de la Fuente?

Nacido en la Ciudad de México el 5 de septiembre de 1951, Juan Ramón de la Fuente es médico cirujano por la UNAM y maestro en Ciencias por la Universidad de Minnesota. Realizó su residencia en Psiquiatría en la Clínica Mayo, donde llegó a desempeñarse como jefe de Residentes.

En la UNAM ha ejercido diversos cargos académicos y de dirección, entre ellos:

Director del Programa Universitario de Investigación en Salud

Coordinador de la Investigación Científica

Director de la Facultad de Medicina

Rector de la UNAM (1999–2007)

En el servicio público, fue secretario de Salud durante el gobierno de Ernesto Zedillo (1994–1999), puesto que dejó para asumir la rectoría universitaria.

Desde que asumió la titularidad de la SRE el 1 de octubre de 2024, De la Fuente ha representado a México en diversos foros internacionales. Su participación más reciente fue en la reunión del G7 en Canadá, donde dialogó con sus homólogos sobre temas como combate al tráfico de drogas, armas y personas, así como estrategias económicas frente a disrupciones en el mercado global.

Lanzan convocatoria para el primer Cabildo de Mujeres del Municipio de Chihuahua

Síguenos en redes sociales

Lo Más Popular Hoy

Protestas de productores y transportistas paralizan cinco carreteras en Chihuahua

Fernández Noroña acusa a viuda de alcalde asesinado; le reprochan comentarios en pleno 25N

Impulsa SIDE la economía en Creel con la Caravana de Emprendimiento

Cabildo de Mujeres representa un momento histórico para chihuahua: Regidora Paty Ulate
San Juanito registra -1 °C y se convierte en la localidad más fría del estado
Aumenta a 128 el número de muertos por gran incendio en Tai Po, Hong Kong; más de 200 desaparecidos
¿Cuánto duran las ofertas del Black Friday 2025?
Fallece Mario De la Torre Hernández, exalcalde de Chihuahua
INE avanza en redistritación municipal de Chihuahua
Ingresos del Municipio de Chihuahua crecerán 13.55% en 2026; Cabildo aprueba anteproyecto
Protestas de productores y transportistas paralizan cinco carreteras en Chihuahua

Municipios

Más Noticias

Maru Campos advierte que Ley General de Aguas “elimina el derecho a la propiedad”
Maru Campos nombra a José Carlos Rivera como nuevo titular de la Consejería Jurídica
Congreso del Estado exhorta a la SHCP y al SAT a analizar un posible aumento en las franquicias de pasajeros para 2025