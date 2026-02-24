Caos en México tras muerte de “El Mencho”: bloqueos, incendios y enfrentamientos

Martes 24 de febrero de 2026

Una oleada de violencia se desató en México después de que un operativo del gobierno culminara con la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, el domingo. El grupo criminal respondió con ataques a las fuerzas de seguridad, bloqueos de calles e incendios en supermercados, bancos y vehículos.

Aunque la mayor parte del caos se concentró en Jalisco, se verificaron incidentes en al menos otros cinco estados del país.

Bloqueos y ataques a vehículos

Seguidores del cártel incendiaron vehículos en carreteras y calles, incluyendo autobuses y semirremolques, para obstruir completamente el tráfico y demostrar su poder frente a las autoridades.

En Puerto Vallarta, turistas grabaron desde sus hoteles coches y camiones en llamas, generando pánico entre los visitantes.

Enfrentamientos armados

En Zapopan, civiles se refugiaron mientras las fuerzas armadas respondían a los ataques; videos mostraron individuos con bidones de gasolina incendiando vehículos semirremolque y se registraron tiroteos tanto en áreas urbanas como rurales.

Daños a infraestructura financiera y comercios

Varias sucursales del Banco del Bienestar fueron incendiadas, incluyendo una en Ciudad Guzmán y otra en Zapotiltic. En total, se reportaron más de 20 sucursales destruidas en el estado.

Supermercados y tiendas de conveniencia también fueron afectados: en Puerto Vallarta, un Costco fue consumido por las llamas, mientras que en León, se grabó a un grupo incendiando un Oxxo.

Situación actual

Para el lunes, las autoridades habían restablecido el orden en la mayoría de las ciudades, aunque la tensión persistía y se continuaban retirando vehículos carbonizados, particularmente en Guadalajara.

El operativo y la violencia posterior dejan en evidencia la capacidad de respuesta del CJNG y el impacto que tiene la captura o abatimiento de un líder criminal de alto perfil en la seguridad nacional y en la vida cotidiana de los ciudadanos y turistas.