Capacita DIF a más de 150 niños de Carichí para prevenir violencia sexual

Miércoles 28 de octubre de 2026

Carichí.- Más de 150 niñas y niños de Carichí participaron en una jornada organizada por el DIF Estatal Chihuahua para fortalecer la prevención de la violencia sexual infantil y promover entornos seguros.

Las actividades fueron desarrolladas por el Centro Estatal de Fortalecimiento Familiar con estudiantes de las escuelas Carichí, CREI Diez de Mayo y PrimKu’uchi Kanilika, además de los jardines de niños Héctor Barreñada y Semilla de Amor.

A través de ejercicios didácticos, los participantes aprendieron sobre el cuidado de las partes privadas, la importancia de establecer límites y decir “no” ante situaciones incómodas o de riesgo, así como acudir a una persona adulta de confianza cuando necesiten ayuda.

También se les explicó que no deben guardar secretos que les provoquen miedo, preocupación o incomodidad.

Durante la jornada se destacó la importancia de que madres, padres, docentes y adultos escuchen y crean a niñas, niños y adolescentes cuando expresen alguna situación que les preocupe.

Las dinámicas también promovieron valores como respeto, empatía, solidaridad, tolerancia y trabajo en equipo, además de fomentar la solución pacífica de diferencias mediante el diálogo.

La actividad forma parte de la campaña “Tu Familia es Primero”, mediante la cual el DIF Estatal lleva programas preventivos y de fortalecimiento familiar a distintas comunidades de Chihuahua, incluidas localidades de la Sierra Tarahumara.