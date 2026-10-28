Chihuahua

18.19°C

Nubes

Chihuahua, Chihuahua

Miércoles 28 de octubre de 2026

Capacita DIF a más de 150 niños de Carichí para prevenir violencia sexual

Carichí.- Más de 150 niñas y niños de Carichí participaron en una jornada organizada por el DIF Estatal Chihuahua para fortalecer la prevención de la violencia sexual infantil y promover entornos seguros.

Las actividades fueron desarrolladas por el Centro Estatal de Fortalecimiento Familiar con estudiantes de las escuelas Carichí, CREI Diez de Mayo y PrimKu’uchi Kanilika, además de los jardines de niños Héctor Barreñada y Semilla de Amor.

A través de ejercicios didácticos, los participantes aprendieron sobre el cuidado de las partes privadas, la importancia de establecer límites y decir “no” ante situaciones incómodas o de riesgo, así como acudir a una persona adulta de confianza cuando necesiten ayuda.

También se les explicó que no deben guardar secretos que les provoquen miedo, preocupación o incomodidad.

Durante la jornada se destacó la importancia de que madres, padres, docentes y adultos escuchen y crean a niñas, niños y adolescentes cuando expresen alguna situación que les preocupe.

Las dinámicas también promovieron valores como respeto, empatía, solidaridad, tolerancia y trabajo en equipo, además de fomentar la solución pacífica de diferencias mediante el diálogo.

La actividad forma parte de la campaña “Tu Familia es Primero”, mediante la cual el DIF Estatal lleva programas preventivos y de fortalecimiento familiar a distintas comunidades de Chihuahua, incluidas localidades de la Sierra Tarahumara.

Aprueban Cuenta Pública 2024; quedan 65 mil mdp sin justificar

Síguenos en redes sociales

Lo Más Popular Hoy

César Jáuregui llama al panismo nacional a alzar la voz y defender el debido proceso

Multarán a Los Tucanes de Tijuana y Marca Registrada por narcocorridos en ExpoGan

Jornada violenta en Juárez: hallan tres cuerpos; uno estaba en una cajuela

Endeudan al país mientras municipios siguen sin recursos: Mario Vázquez
Lanzan en Chihuahua curso “IA Sin Humo” para aplicar inteligencia artificial en negocios
Detienen en Parral a hombre acusado de abuso sexual agravado contra menor
¡Orgullo chihuahuense! Amaia Cortes conquista dos oros en mundial de karate
Conductor de Silverado habría intentado atropellar a automovilista tras discusión en Cuauhtémoc
Recupera CUM más de 4.4 mdp con programa de descuentos en pavimentación
Nueva presidenta del INE ordena revisar nombramientos de Taddei y frena contrataciones
Profeco alerta por publicidad engañosa previo a El Buen Fin

Municipios

Más Noticias

Huye y abandona casi 400 gramos de marihuana en la colonia Pascual Orozco
Desata Mbappé polémica en China por comentario sobre meme de “dictador chino”
Marina abate a dos en Sinaloa; investigan si uno es “Chuy Peñuelas”, operador del Cártel de Guasave